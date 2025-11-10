Добавление даже кусочка кожуры цитруса юдзу привнесёт освежающий аромат и усилит вкус ингредиентов: коллекция блюд с юдзу

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Просто добавьте кусочек жёлтой кожуры юдзу, и блюдо приобретёт освежающий аромат и обогатится цветом. Волшебство юдзу придаст блюду изысканный и утончённый вид.

Суимоно, прозрачные супы

Просто срежьте жёлтую часть кожуры и положите её в прозрачный суп суимоно или в праздничный суп дзони. Поднося миску к лицу, вы будете чувствовать аромат юзду, который поднимет вам настроение.



Юдзу дайкон, редька дайкон с юдзу

Жёлтую кожуру тонко нарезают и добавляют в кисло-сладкий маринад. Юдзу хорошо сочетается с редькой дайкон и служит освежающим и очищающим вкусовым рецептором.

Юдзу мисо, мисо с юдзу

Тёртую кожуру и сок юдзу добавляют в сладкую пасту мисо с приправами и перемешивают. Это блюдо идеально подходит к приготовленным на пару клубням таро, тушёной редьке дайкон, тофу и другим блюдам дэнгаку, то есть тех, которые подают на маленьких вертелах.



Юан-яки, жареные на гриле блюда под соусом

Это блюдо, ингредиенты которого маринуются в соусе, приготовленном из равных частей соевого соуса, сакэ и сладкого сакэ мирин, а затем обжариваются на гриле, называется юан-яки в честь мастера чайной церемонии из Эдо по имени Китамура Юан. В приправу часто добавляют сок юдзу, и тогда блюдо могут называть юдзу-яки.



Юдзу пондзу, кислый соус с юдзу

Эта приправа, которую готовят, смешивая фруктовый сок с соевым соусом и сладким сакэ мирин, – незаменимый ингредиент блюд набэмоно. Соус имеет освежающий кисловатый вкус и очень приятен на вкус. В продаже есть множество разновидностей этого соуса, но стоит приготовить его своими руками, он порадует вас изысканным ароматом свежего юдзу.



Юдзу косё, перец с юдзу

Эта пастообразная приправа готовится путём измельчения кожуры зелёного юдзу до того, как он полностью созреет и пожелтеет, и смешивания её с измельчённым зелёным перцем и солью. Её отличает гармоничное сочетание освежающей остроты и лёгкой горчинки.



Юдзу-гама, юдзу-горшок

Верхушку плода срезают, а внутреннюю часть вынимают, чтобы плод можно было использовать как сосуд. Это особое украшение праздничных столов – его подают, например, на новогодних и праздничных застольях. Блюда в юдзу красиво выглядят, а тонкий аромат цитруса подчёркивает вкус блюда.



Юбэси, рисовая лепёшка с юдзу

Японские рисовые лепёшки юбэси можно в целом разделить на два типа – лепёшки с грецкими орехами и соевым соусом, и сладости, приготовленные путём наполнения плода юдзу мисо, орехами и рисовой мукой. Потом его закрывают, пропаривают и подсушивают. Мы представляем вам второй тип. Считается, что этот редкий деликатес появился в конце периода Хэйан (794-1192), а способ его приготовления, занимающий несколько месяцев, до сих пор передаётся из поколения в поколение в разных регионах. Его едят, нарезав небольшими кусочками и подавая к чаю или в качестве закуски к сакэ.



