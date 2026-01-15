Японский перец сансё: коллекция рецептов с ароматным перцем

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Освежающий аромат и бодрящая острота перца сансё усиливают вкус блюд и пробуждают вкусовые рецепторы. Эту особую японскую приправу можно использовать и в блюдах, не относящихся к японской кухне.

Унаги-но кабаяки – угорь на гриле

В Японии именно это блюдо в первую очередь ассоциируется с перцем сансё. Острота и аромат этой приправы идеально сочетаются с жареным угрём, а антибактериальные свойства сансё помогают предотвратить пищевое отравление.



(PIXTA)

Тиримэн сансё – мальки сардины с японским перцем

Тиримэн дзяко, то есть отваренные и высушенные мальки сардин, и ягоды сансё томят в в сладко-остром соусе с добавлением соевого соуса и другими ингредиентами. Мелкие кусочки этого блюда вызывают приятное покалывание во рту. Изначально его готовил повар из Киото для близких друзей, а сейчас оно известно по всей стране.



Тиримэн сансё, блюдо из префектуры Киото (предоставлено «Иллюстрированным путеводителем по традиционным японским блюдам» Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства)

Цукудани из перца сансё

Префектура Хёго, один из ведущих в стране производителей японского перца сансё, известна своей местной кухней, в которой используют сорта перца асакура сансё и арима сансё, которые получили своё название в честь регионов, где их выращивают. Цукудани, приготовленное из ягод перца сансё, приправленных соевым соусом, отлично подходит к рису, охлаждённому тофу, или как прекрасная закуска к сакэ.



(PIXTA)

Такэноко сансё ни, ки-но мэ аэ – Побеги бамбука, тушёные с сансё, и блюда с молотыми молодыми листьями сансё

В японской кухне словом ки-но мэ, «ростки дерева», обозначают молодые листья японского перца. Их используют в качестве приправы в основном весной и летом, когда на растениях появляется молодая листва, и они придают блюдам ощущение сезона.



Побеги бамбука, тушёные с сансё – блюдо из префектуры Симанэ (предоставлено Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в рамках проекта «Наша местная кухня»)

Такэноко сансё ни, как и следует из названия, готовят из побегов бамбука, которые приправляют измельчёнными в ступке молодыми листьями сансё и белым мисо. Освежающий аромат листьев японского перца придаёт блюду весеннее настроение. К слову, традиционно пестик сурикоги изготавливают из ветки сансё. Она твердая, медленно изнашивается легко, из-за чего удобна для измельчения ингредиентов.



(PIXTA)



(PIXTA)

Ки-но мэ дэнгаку – жареный тофу с листьями сансё

Мисо с молодыми листьями сансё ки-но мэ, обладающими насыщенным вкусом этого перца, также используют, намазывая на жареный тофу на шпажках – дэнгаку.



Ки-но мэ дэнгаку из префектуры Айти (фото предоставлено программой «Наша местная кухня» Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства)

Перец сансё придаёт блюдам японской кухни освежающую остроту, но он также хорошо сочетается с молочными продуктами, такими как сыр, и добавляет особый привкус, если посыпать им пасту или пиццу. В последние годы привлекает внимание совместимость этого перца со сладостями – шоколад с перцем сансё завоевал золотую медаль на международном конкурсе, а мороженое с сансё, производимое в регионе, где он выращивается, стало хитом продаж.

Попробуйте сами добавить щепотку перца сансё к вашим привычным блюдам и откройте для себя новые сочетания вкуса!

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Блюдо тиримэн с перцем сансё (PIXTA)