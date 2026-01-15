Японский перец сансё: коллекция рецептов с ароматным перцем

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Японский перец сансё: коллекция рецептов с ароматным перцемКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Унаги-но кабаяки – угорь на гриле
В Японии именно это блюдо в первую очередь ассоциируется с перцем сансё. Острота и аромат этой приправы идеально сочетаются с жареным угрём, а антибактериальные свойства сансё помогают предотвратить пищевое отравление.
Тиримэн сансё – мальки сардины с японским перцем
Тиримэн дзяко, то есть отваренные и высушенные мальки сардин, и ягоды сансё томят в в сладко-остром соусе с добавлением соевого соуса и другими ингредиентами. Мелкие кусочки этого блюда вызывают приятное покалывание во рту. Изначально его готовил повар из Киото для близких друзей, а сейчас оно известно по всей стране.
Цукудани из перца сансё
Префектура Хёго, один из ведущих в стране производителей японского перца сансё, известна своей местной кухней, в которой используют сорта перца асакура сансё и арима сансё, которые получили своё название в честь регионов, где их выращивают. Цукудани, приготовленное из ягод перца сансё, приправленных соевым соусом, отлично подходит к рису, охлаждённому тофу, или как прекрасная закуска к сакэ.
Такэноко сансё ни, ки-но мэ аэ – Побеги бамбука, тушёные с сансё, и блюда с молотыми молодыми листьями сансё
В японской кухне словом ки-но мэ, «ростки дерева», обозначают молодые листья японского перца. Их используют в качестве приправы в основном весной и летом, когда на растениях появляется молодая листва, и они придают блюдам ощущение сезона.
Такэноко сансё ни, как и следует из названия, готовят из побегов бамбука, которые приправляют измельчёнными в ступке молодыми листьями сансё и белым мисо. Освежающий аромат листьев японского перца придаёт блюду весеннее настроение. К слову, традиционно пестик сурикоги изготавливают из ветки сансё. Она твердая, медленно изнашивается легко, из-за чего удобна для измельчения ингредиентов.
Ки-но мэ дэнгаку – жареный тофу с листьями сансё
Мисо с молодыми листьями сансё ки-но мэ, обладающими насыщенным вкусом этого перца, также используют, намазывая на жареный тофу на шпажках – дэнгаку.
Перец сансё придаёт блюдам японской кухни освежающую остроту, но он также хорошо сочетается с молочными продуктами, такими как сыр, и добавляет особый привкус, если посыпать им пасту или пиццу. В последние годы привлекает внимание совместимость этого перца со сладостями – шоколад с перцем сансё завоевал золотую медаль на международном конкурсе, а мороженое с сансё, производимое в регионе, где он выращивается, стало хитом продаж.
Попробуйте сами добавить щепотку перца сансё к вашим привычным блюдам и откройте для себя новые сочетания вкуса!
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Блюдо тиримэн с перцем сансё (PIXTA)