Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Сытный и полезный тофу: коллекция блюд из традиционного ингредиента японской кухни
Юдофу – варёный тофу
В Киото расположено множество буддийских монастырей и синтоистских святилищ, и вегетарианская кухня глубоко укоренилась в гастрономической культуре этого города. Здешняя вода издавна известна своим качеством, что способствовало процветанию культуры употребления тофу. Считается, что «варёный тофу» юдофу впервые создали в монастыре Нандзэндзи. Тофу можно разогреть в бульоне из водорослей, добавив приправы, такие как нарезанный зелёный лук и тёртый имбирь, полить небольшим количеством соевого соуса, что позволит насладиться натуральным вкусом соевых продуктов.
Набэмоно
Горячие блюда особенно хороши в холодное время года. Сукияки, ёсэнабэ... Слегка обжаренный на гриле тофу – распространённый ингредиент горячих блюд набэмоно.
Хияякко, охлаждённый тофу
Это блюдо особенно хорошо употреблять летом, когда аппетита нет. Просто добавьте к охлаждённому тофу любимые приправы и полейте соевым соусом.
Тофу сутэ-ки, стейк из тофу
Для блюд, которые готовят на огне, лучше всего подходит твёрдый тофу момэн, так как он хорошо держит форму. Его можно обжарить и смешать с соевым соусом и даси, чтобы приготовить стейки под соусом тэрияки. При том, что тофу довольно сытный, он легче усваивается и полезнее мяса.
Тофу дэнгаку, тофу на шпажках
Это блюдо готовится из тофу, нанизанного на деревянных шампурах, его обжаривают на гриле и обмазывают пастой мисо, приправляя молодой зеленью. Говорят, что оно получило своё название из-за сходства с фигурой исполнителя ритуальных танцев дэнгаку-хоси, который одет в белые штаны хакама и танцует на шесте такааси, «высокая нога».
Сирааэ (тушёный тофу с овощами)
Это нежный на вкус гарнир из овощей и конняку, смешанных с измельчённым тофу.
Агэдаси тофу, жареный во фритюре тофу
Отжатый тофу покрывают картофельным крахмалом и обжаривают во фритюре, затем поливают соевым соусом. Тофу с хрустящей корочкой обладает внутри нежной текстурой.
Тофу-но мисосиру, суп мисо с тофу
Тофу – стандартный ингредиент супа мисо, в этот суп можно добавлять морские водоросли, жареный тофу, зелёный лук и другие продукты, создавая бесконечное множество комбинаций.
Тофу хамбагу, котлета с тофу
Смешайте тофу с куриным фаршем и слепите котлету. Такой фарш получается более лёгким и воздушным, чем обычный фарш из мяса, поэтому он хорошо подходит для того, чтобы разнообразить рацион.
Мабо-дофу
Вообще-то это блюдо китайской кухни, но оно уже давно популярно в Японии. Лёгкий вкус тофу и насыщенный вкус свиного фарша прекрасно сочетаются, а пикантная острота помогает пробудить аппетит.
Кроме того, в Японии всё более популярными становятся блюда из тофу в западном стиле, не редкость уже и салаты и запеканки с тофу. Кулинарная культура тофу продолжает развиваться.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Сукияки (PIXTA)