Сытный и полезный тофу: коллекция блюд из традиционного ингредиента японской кухни

Тофу – богатый питательными веществами универсальный продукт, он может использоваться и как основное блюдо, и как гарнир. Существует множество способов приготовления тофу, он недорог, и потому пользуется широкой популярностью.

Юдофу – варёный тофу

В Киото расположено множество буддийских монастырей и синтоистских святилищ, и вегетарианская кухня глубоко укоренилась в гастрономической культуре этого города. Здешняя вода издавна известна своим качеством, что способствовало процветанию культуры употребления тофу. Считается, что «варёный тофу» юдофу впервые создали в монастыре Нандзэндзи. Тофу можно разогреть в бульоне из водорослей, добавив приправы, такие как нарезанный зелёный лук и тёртый имбирь, полить небольшим количеством соевого соуса, что позволит насладиться натуральным вкусом соевых продуктов.



Юдофу (© Kyoto Media Support Center)

Набэмоно

Горячие блюда особенно хороши в холодное время года. Сукияки, ёсэнабэ... Слегка обжаренный на гриле тофу – распространённый ингредиент горячих блюд набэмоно.

Хияякко, охлаждённый тофу

Это блюдо особенно хорошо употреблять летом, когда аппетита нет. Просто добавьте к охлаждённому тофу любимые приправы и полейте соевым соусом.



(PIXTA)

Тофу сутэ-ки, стейк из тофу

Для блюд, которые готовят на огне, лучше всего подходит твёрдый тофу момэн, так как он хорошо держит форму. Его можно обжарить и смешать с соевым соусом и даси, чтобы приготовить стейки под соусом тэрияки. При том, что тофу довольно сытный, он легче усваивается и полезнее мяса.



(PIXTA)

Тофу дэнгаку, тофу на шпажках

Это блюдо готовится из тофу, нанизанного на деревянных шампурах, его обжаривают на гриле и обмазывают пастой мисо, приправляя молодой зеленью. Говорят, что оно получило своё название из-за сходства с фигурой исполнителя ритуальных танцев дэнгаку-хоси, который одет в белые штаны хакама и танцует на шесте такааси, «высокая нога».



Мисо дэнгаку из префектуры Айти (фото предоставлено Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, раздел «Наша местная кухня»)

Сирааэ (тушёный тофу с овощами)

Это нежный на вкус гарнир из овощей и конняку, смешанных с измельчённым тофу.



Сирааэ из префектуры Фукусима (фото предоставлено Министерством сельского, лесного и рыболовного хозяйства «Наша местная кухня»)

Агэдаси тофу, жареный во фритюре тофу

Отжатый тофу покрывают картофельным крахмалом и обжаривают во фритюре, затем поливают соевым соусом. Тофу с хрустящей корочкой обладает внутри нежной текстурой.



(PIXTA)

Тофу-но мисосиру, суп мисо с тофу

Тофу – стандартный ингредиент супа мисо, в этот суп можно добавлять морские водоросли, жареный тофу, зелёный лук и другие продукты, создавая бесконечное множество комбинаций.



(PIXTA)

Тофу хамбагу, котлета с тофу

Смешайте тофу с куриным фаршем и слепите котлету. Такой фарш получается более лёгким и воздушным, чем обычный фарш из мяса, поэтому он хорошо подходит для того, чтобы разнообразить рацион.



(PIXTA)

Мабо-дофу

Вообще-то это блюдо китайской кухни, но оно уже давно популярно в Японии. Лёгкий вкус тофу и насыщенный вкус свиного фарша прекрасно сочетаются, а пикантная острота помогает пробудить аппетит.



(PIXTA)

Кроме того, в Японии всё более популярными становятся блюда из тофу в западном стиле, не редкость уже и салаты и запеканки с тофу. Кулинарная культура тофу продолжает развиваться.

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Сукияки (PIXTA)