Скромный ингредиент повседневной японской кухни: коллекция блюд из гобо, корня лопуха

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Скромный ингредиент повседневной японской кухни: коллекция блюд из гобо, корня лопухаКультура Еда и напитки
Кимпира
Это классическое блюдо, которое можно встретить где угодно – на семейном обеде, в японских барах идзакая и в столовых. Обычно его готовят, обжаривая измельчённые гобо и морковь с острым перцем и приправляя соевым соусом и сахаром. Необычное название этого блюда происходит от имени Сакаты Кимпэя, сына Сакаты Кинтоки (Кинтаро), главного героя популярной пьесы эпохи Эдо. Считается, что плотная текстура корня лопуха и острота символизируют силу и храбрость Кимпэя.
Татаки гобо – толчёный корень лопуха
Это блюдо готовится путем отбивания мягкого отварного корня лопуха скалкой, после чего добавляют уксусом и приправляют кунжутом. При отбивании гобо трескается, благодаря чему он лучше пропитывается приправами, и это также ассоциируется с «открытием (новой) удачи», поэтому его часто используют в новогодних блюдах о-сэти.
Явата маки – рулеты из Яваты
Это блюдо возникло в деревне Явата в префектуре Киото (сейчас – город Явата). Раньше корень лопуха заворачивали в мясо угря или вьюна, местные деликатесы, а затем тушили, но сейчас этим названием обозначают скорее мясные рулеты с гобо внутри. Если в начинку добавить ещё и морковь или зелёную фасоль, то получится очень красивое блюдо.
Амакараагэ – гобо во фритюре под сладко-острым соусом
Корень лопуха нарезают тонкими ломтиками по диагонали или соломкой и обжаривают во фритюре, затем покрывают сладко-острым соусом из соевого соуса и сахара. Это популярное блюдо, которое можно найти в супермаркетах.
Тори гобо / бута гобо / уси гобо – курица, свинина или говядина с корнем лопуха
Гобо прекрасно сочетается с любым мясом. Его можно использовать в блюдах из риса или в качестве гарнира к кисло-сладким жареным блюдам. Приготовление гобо и мяса вместе с добавлением яйца называется «по-янагавски», то есть этот способ, вероятно, придуман в городе Янагава на Кюсю.
Тондзиру / мисосиру – суп из свинины, суп мисо
В Японии зимой любят полакомиться сытным горячим свиным супом с мелко нарезанным корнем лопуха.
Гоботэн – тэмпура из корня лопуха
Существует два вида гоботэн: один – разновидность сацумаагэ, то есть жареной рыбной котлеты, приготовленной путем заворачивания гобо в рыбный фарш или добавления измельчённого гобо, этот вид часто используется в качестве ингредиента в одэн. Другой – это тэмпура из гобо в кляре и обжаренного во фритюре; лапша удон с таким гоботэн является фирменным блюдом Фукуоки.
Гобо сарада – салат с корнем лопуха
Гобо обладает неповторимым ароматом и вкусом, которые не теряются даже при добавлении майонеза. В салат также можно добавить морковь и огурцы.
Ханабирамоти – рисовые лепёшки в виде лепестков
Сладковатый отварной корень лопуха и пасту из белого мисо завернуты в гюхи (разновидность моти). Изначально это лакомство подавали во время хацукама («первый котёл»), то есть первой чайной церемонии в новом году, а в наши дни оно стало традиционным японским новогодним десертом.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA