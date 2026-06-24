Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Сельдь иваси можно есть в сыром, жареном или варёном виде: коллекция блюд с использованием сельди иваси

Культура Еда и напитки

В ресторанах суси иваси дешевле, чем тунец и лосось, однако по вкусу тающие во рту ломтики иваси не уступят и дорогой рыбе.
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Нигири-дзуси

Обычные суси с жирной сельдью, которая тает во рту. С ней прекрасно сочетается тёртый имбирь.

(ФотоAC)
(ФотоAC)

Умэ-ни, отварная сельдь с маринованными сливами

Это классическое блюдо из отварной рыбы. Оно демонстрирует мудрость предков, придумавших способ отваривания рыбы с маринованными сливами, что устраняет характерный для жирной рыбы рыбный запах, а кислотность сливы размягчает кости.

(PIXTA)
(PIXTA)

Цумирэ-дзиру – суп с рыбными фрикадельками

Если измельчить рыбу вместе с костями в пасту и сделать рыбные фрикадельки, то получится блюдо с насыщенным вкусом умами и высоким содержанием кальция.

(ФотоAC)
(ФотоAC)

Кабаяки – жарка на гриле

Способ кабаяки, то есть жарка на гриле, применяется не только при приготовлении угря. Жирная сельдь тоже получается очень вкусной.

(ФотоAC)
(ФотоAC)

Тэмпура

Из сельди иваси делают вкусную тэмпуру с хрустящей корочкой.

(PIXTA)
(PIXTA)

Мирин-боси – маринованная в сладком сакэ мирин вяленая рыба

Рыбу маринуют в приправе из соевого соуса, сахара и сладкого сакэ мирин, а затем сушат. Такая рыба имеет сладковатый вкус и является классическим гарниром к рису, а также популярной закуской к алкогольным напиткам.

(PIXTA)
(PIXTA)

Мэдзаси – вяленая на шпажках рыба

Мэдзаси, «прокалывание (через) глаза» – это метод сушки рыбы, при котором рыбу через глаза нанизывают на бамбуковые шпажки или рисовую солому. Эта техника придумана в древности для эффективной сушки мелкой рыбы. В некоторых регионах рыбу сушат методом, называемым хоходзаси, «прокалывание (через) щёки». В основном для этого используется круглая сельдь. Такая рыба прекрасно подходит в качестве закуски к саке или сётю.

(PIXTA)
(PIXTA)

(PIXTA)
(PIXTA)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Сасими из сельди иваси (ФотоAC)

японская кухня рыба