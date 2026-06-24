Сельдь иваси можно есть в сыром, жареном или варёном виде: коллекция блюд с использованием сельди иваси

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Сельдь иваси можно есть в сыром, жареном или варёном виде: коллекция блюд с использованием сельди ивасиКультура Еда и напитки
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Нигири-дзуси
Обычные суси с жирной сельдью, которая тает во рту. С ней прекрасно сочетается тёртый имбирь.
Умэ-ни, отварная сельдь с маринованными сливами
Это классическое блюдо из отварной рыбы. Оно демонстрирует мудрость предков, придумавших способ отваривания рыбы с маринованными сливами, что устраняет характерный для жирной рыбы рыбный запах, а кислотность сливы размягчает кости.
Цумирэ-дзиру – суп с рыбными фрикадельками
Если измельчить рыбу вместе с костями в пасту и сделать рыбные фрикадельки, то получится блюдо с насыщенным вкусом умами и высоким содержанием кальция.
Кабаяки – жарка на гриле
Способ кабаяки, то есть жарка на гриле, применяется не только при приготовлении угря. Жирная сельдь тоже получается очень вкусной.
Тэмпура
Из сельди иваси делают вкусную тэмпуру с хрустящей корочкой.
Мирин-боси – маринованная в сладком сакэ мирин вяленая рыба
Рыбу маринуют в приправе из соевого соуса, сахара и сладкого сакэ мирин, а затем сушат. Такая рыба имеет сладковатый вкус и является классическим гарниром к рису, а также популярной закуской к алкогольным напиткам.
Мэдзаси – вяленая на шпажках рыба
Мэдзаси, «прокалывание (через) глаза» – это метод сушки рыбы, при котором рыбу через глаза нанизывают на бамбуковые шпажки или рисовую солому. Эта техника придумана в древности для эффективной сушки мелкой рыбы. В некоторых регионах рыбу сушат методом, называемым хоходзаси, «прокалывание (через) щёки». В основном для этого используется круглая сельдь. Такая рыба прекрасно подходит в качестве закуски к саке или сётю.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Сасими из сельди иваси (ФотоAC)