Сельдь иваси можно есть в сыром, жареном или варёном виде: коллекция блюд с использованием сельди иваси

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

В ресторанах суси иваси дешевле, чем тунец и лосось, однако по вкусу тающие во рту ломтики иваси не уступят и дорогой рыбе.

Нигири-дзуси

Обычные суси с жирной сельдью, которая тает во рту. С ней прекрасно сочетается тёртый имбирь.



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Умэ-ни, отварная сельдь с маринованными сливами

Это классическое блюдо из отварной рыбы. Оно демонстрирует мудрость предков, придумавших способ отваривания рыбы с маринованными сливами, что устраняет характерный для жирной рыбы рыбный запах, а кислотность сливы размягчает кости.



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Цумирэ-дзиру – суп с рыбными фрикадельками

Если измельчить рыбу вместе с костями в пасту и сделать рыбные фрикадельки, то получится блюдо с насыщенным вкусом умами и высоким содержанием кальция.



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Кабаяки – жарка на гриле

Способ кабаяки, то есть жарка на гриле, применяется не только при приготовлении угря. Жирная сельдь тоже получается очень вкусной.



(ФотоAC)

Тэмпура

Из сельди иваси делают вкусную тэмпуру с хрустящей корочкой.



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Мирин-боси – маринованная в сладком сакэ мирин вяленая рыба

Рыбу маринуют в приправе из соевого соуса, сахара и сладкого сакэ мирин, а затем сушат. Такая рыба имеет сладковатый вкус и является классическим гарниром к рису, а также популярной закуской к алкогольным напиткам.



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Мэдзаси – вяленая на шпажках рыба

Мэдзаси, «прокалывание (через) глаза» – это метод сушки рыбы, при котором рыбу через глаза нанизывают на бамбуковые шпажки или рисовую солому. Эта техника придумана в древности для эффективной сушки мелкой рыбы. В некоторых регионах рыбу сушат методом, называемым хоходзаси, «прокалывание (через) щёки». В основном для этого используется круглая сельдь. Такая рыба прекрасно подходит в качестве закуски к саке или сётю.



(PIXTA)



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Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Сасими из сельди иваси (ФотоAC)