Японцы, изменившие Тайвань: Сайго Кикудзиро, спаситель уезда Илань

Тайвань – островное государство, расположенное, как и Япония, в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Здесь тоже случаются землетрясения и извержения вулканов, есть термальные источники. Культура термальных курортов появились на Тайване во время японской оккупации. Сайго Кикудзиро, старший сын Сайго Такамори, известного героя периода Реставрации Мэйдзи, внёс большой вклад в развитие одного из самых популярных в наши дни курортных районов – уезда Илань.

Четыре лучших термальных курорта на Тайване – это Бэйтоу, Янминшань, Гуаньцзылин и Сичунси. До войны наиболее известным из них был Бэйтоу, расположенный поблизости от Тайбэя. После войны в течение некоторого времени термальные источники пребывали в забытьи, однако сейчас к ним вернулась былая популярность. Изначально курорты были сосредоточены на западном побережье, однако впоследствии они появились и на восточном. Самым известным курортом восточной части Тайваня стал Илань, расположенный в 60 километрах от Тайбэя. Открытие 12,9-километрового тоннеля Сюэшань в июне 2006 года позволило жителям Тайбэя добираться до курорта по автотрассе всего за полчаса. Илань для жителей Тайбэя стал удобным пригородным курортом, аналогом Хаконэ для жителей японской столицы. Город Илань находится в центре равнины Ланьян. Его восточные окраины омывает Тихий океан, а с западной стороны, в пригородной зоне, раскинулись рисовые поля удивительной красоты. Центральную часть равнины пересекает неспешно текущая с запада на восток река Илань, берущая своё начало в горных хребтах Тайваня. Наносные плодородные почвы дают богатый урожай, поэтому равнину издавна воспевали в качестве символа богатства и плодородия. Однако эти райские пейзажи могли моментально исчезнуть с лица земли в сезон летних тайфунов. Мутный поток реки Илань выходил за пределы защитной насыпи или просто сметал её на своём пути, заливая рисовые поля и дома. Местные жители каждый год страдали от наводнений и эпидемий и на протяжении многих лет мечтали избавиться от бедствия. Сайго Кикудзиро исполнил их мечту.

От учёбы в Америке до назначения на Тайвань Кикудзиро – старший сын Сайго Такамори, известного японского политика и военного второй половины XIXвека. Кикудзиро родился на островах Амами Осима, где его отец укрывался от преследований бакуфу. Мать Кикудзиро по имени Айкана была местной жительницей. В 1869 году, когда мальчику исполнилось 8 лет, его увезли в семейный клан Сайго. В июле 1874 года 12-летний Кикудзиро вернулся в Японию после двух с половиной лет учёбы в Америке. Когда Кикудзиро исполнилось 17, вспыхнуло Сацумское восстание, в котором он принимал участие на стороне войск Сацума. Во время сражения в местечке Такасэ (город Тамана, префектура Кумамото) в результате огнестрельного ранения ему ампутировали правую ногу ниже колена, после чего Кикудзиро всю жизнь пользовался протезом. Когда правительственные войска заняли местность Табарудзака, пожилой слуга Сайго Такамори по имени Нагата Кумакити на спине вынес Кикудзиро с поля битвы и вместе с ним через горы добрался в Хитоёси, а затем в Миядзаки. Войска клана Сацума, понеся многочисленные потери в битве Вадагоэ (город Нобэока, префектура Миядзаки), переместились в Хионо и на военном совете приняли решение отступать в Митаи через гору Энотакэ. По распоряжению военачальника Кирино Тосиаки тяжело раненый Кикудзиро вместе с другими пострадавшими солдатами и слугой Кумакити должны были остаться в Хионо. Однако верный Кумакити на спине выносит Кикудзиро к младшему брату его отца Сайго Цугумити. Рассказывают, что тот обрадовался спасению племянника и отблагодарил Кумакити. Впоследствии Кикудзиро, благодаря полученному в Америке образованию и покровительству Цугумити, поступает на службу в Министерство иностранных дел. Он работал как в Японии, так и за рубежом, в том числе в посольстве Японии в Соединённых Штатах. В апреле 1895 года в соответствии с Симоносекским договором Япония получает Тайвань. Кикудзиро назначается временно исполняющим обязанности советника генерал-губернатора Тайваня. По дороге на Тайвань он заезжает на Амами Осима, чтобы навестить мать, и эта встреча с ней оказывается последней. Кикудзиро исполнилось 34 года. На следующий год его назначают главой агентства по управлению Тайбэем, а ещё через год, в 1897 – первым губернатором расположенного в восточной части Тайваня уезда Илань. Кикудзиро вместе с женой и ребёнком переезжает в официальную резиденцию губернатора (244 м2), которая вместе с домами других служащих и директора школы располагалась на участке площадью 2640 м2. В наши дни отреставрированное здание резиденции губернатора открыто для туристов.

Когда Кикудзиро приехал на Тайвань, страна боролась с четырьмя противниками, это были инфекционные болезни, курение опия, аборигены и бандитизм. За 2 года 9 месяцев на посту главы государства сменилось три человека. За первым генерал-губернатором Кабаяма Сукэнори последовали Кацура Таро и Ноги Марэсукэ, однако оккупационные власти лишь расходовали огромные средства из государственного бюджета, но не могли найти выход из сложившейся ситуации. Общественное мнение критиковало оккупацию Тайваня и даже предлагало продать страну Франции за 100 миллионов йен.

Напутствие отца В 1898 году, через 9 месяцев после того, как Кикудзиро вступил на должность губернатора Иланя, страну возглавил четвёртый правитель Кодама Гэнтаро, прибывший на Тайвань вместе с Гото Симпэй, которого Кодама назначил министром внутренних дел. Кодама глубоко доверял Гото, а тот, стремясь оправдать доверие, разработал модель модернизации Тайваня и приступил к её реализации. Гото изучал медицину в Германии, и применив к политике законы биологии, решил, что разница в культуре, традициях и обычаях не позволит успешно внедрить на Тайване японскую законодательную систему. Он провёл ряд социальных исследований, разработал на их основе политическую стратегию и приступил к поиску методов поэтапной ассимиляции. Кикудзиро уже давно ломал голову над способами примирения с упрямыми островитянами, и оккупационная стратегия Гото Симпэй пришлась ему по душе. Он помнил часто повторяемые отцом слова «Уважай бога, люби людей» и считал милосердие, бескорыстие и справедливость оптимальными способами преодоления трудностей. Этим Кикудзиро радикально отличался от многих японцев, дискриминировавших аборигенов и тайванцев. Детство и юность Кикудзиро были нелёгкими, в молодости во время Сацумского восстания на его глазах погибло немало талантливой молодёжи. Суровый жизненный опыт сформировал в нём такие качества, как доброта к слабым и честность. Чтобы преуспеть в качестве губернатора, нужно найти путь к сердцу людей, донести до них свои искренние помыслы, – решил Кикудзиро. Люди пойдут навстречу политику, заботящемуся о благе народа, и начнут с ним отрудничать. Прежде всего Кикудзиро обратил внимание на общественную инфраструктуру Иланя. Он приступил к ведению строительных работ на реках, укрупнял сельскохозяйственные угодья, занялся строительством автодорог, производством камфарного масла и повышением урожайности в сельском хозяйстве, развивал сферу образования. Комплекс мер стабилизировал жизнь населения и повысил уровень общественной безопасности.

Особое внимание было уделено решению проблемы наводнений на реке Илань, от которых страдало население. В результате упорных переговоров с генерал-губернатором Тайваня Кикудзиро удалось получить огромную субсидию, и в апреле 1900 года начался первый этап строительных работ. Через 1 год и 5 месяцев, в сентябре 1901 года, строительство 13,7-километровой плотины завершилось. Сначала жители Иланя относились к плотине с недоверием, однако после окончания работ наводнения прекратились и местная река уже не заслуживала прозвище «дикая вода». Ощутив эффект от плотины, население обрадовалось и стало поддерживать губернатора. Кикудзиро лично проконтролировал окончание первого этапа работ на реке Илань, убедился в том, что второй этап будет завершён, и подал прошение об отставке. Он покинул Тайвань в 1902 году, прослужив на посту губернатора Иланя 5 с половиной лет.