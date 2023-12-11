Товары для похода: японские ремесленники демонстрируют свои невероятные умения

Когда-то палаточный туризм был уделом немногих энтузиастов, но со временем эта разновидность активного отдыха стала важным элементом культурного пейзажа Японии. Снаряжение является одной из важнейших составляющих туристического похода и в этой статье мы рассмотрим новые разработки в области снаряжения, появившиеся в кильватере недавнего бума одиночных походов.

Продолжающийся бум походов и отдыха на природе

Для вечно занятых работающих японцев палаточный туризм со всеми его ритуалами: установкой палатки, разведением костра, приготовлением еды и посиделками у огня - когда с семьей или друзьями, а когда и в одиночку - представляет прекрасную возможность для столь необходимой передышки.

За прошедшие несколько лет популярность походов с палаткой и отдыха на природе пережила несколько значительных всплесков, но последний по счету бум привел к тому, что палаточный туризм перестал быть экзотическим увлечением, превратившись в стандартную форму досуга. В поход можно ходить с семьей или с друзьями, а можно и в одиночку. Такое разнообразие форматов повлекло за собой не только рост числа площадок для кемпинга, но и эволюцию туристического снаряжения.

Первый туристический бум случился в Японии в 1980-х годах. В 1981 году вышел первый номер специального журнала для любителей отдыха на природе Be-Pal, а внимание автолюбителей привлекли новые полноприводные автомобили повышенной проходимости - Mitsubishi Pajero и Toyota Land cruiser. Любители походов особенно ценили американские товары для туристов, которые в тот период наводнили страну: походное снаряжение американской фирмы Coleman, горные парки Sierra Design, флисовые куртки Patagonia и ботинки Danner от L.L. Bean.

В 1990-х годах отдых на природе стал популярным времяпровождением для семей, спровоцировав второй бум палаточного туризма. И, хотя любители активного отдыха продолжали пользоваться в основном импортным снаряжением, на рынок экипировки для семейного кемпинга вышли японские производители товаров для альпинизма - SnowPeak, Ogawa Tent и Montbell. Во многих отношениях бум палаточного туризма стал реакцией на изменения в обществе в период экономики пузыря: люди устремились на природу в надежде обрести гармонию, утраченную в погоне за деньгами.



Витрина с туристическим снаряжением в магазине спортивных товаров, 1994 год. Вскоре палаточный туризм стал привычным времяпровождением для всех, включая женщин и детей (© Jiji)

Что изменилось в туристическом снаряжении

В 2000-х годах в магазинах товаров для дома начали появляться относительно недорогие японские бренды, такие как Logos и Captain Stag, а сети магазинов спортивных товаров Sports Authority и Super Sports Xebio, открыли дополнительные отделы с туристическим снаряжением. Кроме того, магазины туристических товаров, такие как Wild-1, Alpen Outdoors и Swen, открыли дополнительные точки продаж. Это был момент, когда люди перешли от однодневных выездов на берег реки на барбекю к полноценным многодневным походам с ночевкой в палатке. Японская культура кемпинга полностью сформировалась.

Тем не менее, палаточные походы все еще оставались уделом энтузиастов. Однако после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года походное снаряжение начало привлекать внимание все более широких кругов населения. Например, многие люди остались без жилья и были эвакуированы с мест бедствия, но до тех пор, пока им не было предоставлено временное жилье, они были вынуждены жить в палатках в городских парках или школьных дворах. Тогда туристическое снаряжение стало рассматриваться как одна из разновидностей товаров для ликвидации последствий стихийных катастроф.

Примерно в 2017 году начался бум одиночных походов. Людей, ищущих свободу и уединение, привлекало приготовление еды на открытом воздухе и романтика костра. На общественное мнение также повлияли видео стриминги японского комика Хироси, который транслировал репортажи о своем уникальном стиле кемпинга, и сверхпопулярное аниме «Юрукян» о старшеклассницах, наслаждающихся жизнью в палатке.

В 2020 году мир охватила пандемия COVID-19. В Японии было официально объявлено чрезвычайное положение и введены различные ограничения. Общество переживало драматические изменения. Люди избегали выходить на улицу и, конечно, прекратили ходить в походы, но одиночный туризм был идеальным способом избежать «трёх видоы тесноты» (三密, саммицу), то есть тесных помещений, скоплений и контактов во время пандемии. Общество стало уделять больше внимания этому виду времяпровождения, информация о нем проникла в массовые медиа, и начался новый бум.



Особая популярность осеннего и зимнего кемпинга вызвана тем, что в этот период нет насекомых и люди могут в полной мере наслаждаться посиделками у костра и приготовлением пищи (© Сакураи Нобуки)

Появление «кустарных» брендов

На каждом описанном выше этапе истории палаточного туризма в Японии энтузиасты кемпинга вспоминали о понятии «догу но нума», или «болото снаряжения». Это выражение означает богатый ассортимент и бесконечные поиски лучших и новейших экземпляров снаряжения.

Снаряжение – наиболее используемый и необходимый элемент любого похода. Кроме того, одним главных эстетических удовольствий в походе является разглядывание любимых предметов снаряжения. В целом складывается ситуация, когда вольно или невольно приходится уделять снаряжению очень много внимания, независимо от того, насколько вы опытный турист. Японские производители давно знают об этом и ставят своей целью обеспечить качественной экипировкой всех, от семей с детьми до туристов-одиночек, как новичков, так и фанатов. Благодаря гибкому подходу к организации производства им удается выпускать новое снаряжение максимально быстрыми темпами без потери качества.

Еще одним недавним феноменом стало появление так называемых «кустарных брендов» или небольших предприятий, специализирующихся на выпуске ограниченной линейки продуктов. Так, например, увлекшийся туризмом владелец во втором поколении небольшой мастерской в одном из районов Токио использовал методы металлообработки, применяемые в его компании, для создания оригинальной портативной костровой ямы. Он выпускает свою продукцию ограниченным тиражом и продает в Интернете под собственным брендом. Такие высокохудожественные изделия ручной работы пользуются огромной популярностью у туристов из-за их уникальности.



Стандартное обустройство палаточного лагеря на одного человека. Благодаря свойственной энтузиастам активного отдыха дотошности и любви к персонализации вещей, их снаряжение становится поистине уникальным. (© Сакураи Нобуки)

Японских производителей снаряжения объединяет исключительное внимание к обслуживанию пользователей и послепродажному сервису. Это неотъемлемая часть прекрасных традиций японского мастерства и ремесленного творчества, служащая одним из элементов всеобщей веры в надежность японской продукции.

Однако в отличие от прошлого мастерам и их клиентам теперь доступны социальные сети, где можно воочию убедиться, насколько серьезный вклад в разработку снаряжения вносят сами клиенты. От соцсетей, в частности, зависят небольшие кустарные бренды, а взаимодействие между производителями и пользователями стало стандартной частью разработки продукта.

Теперь приобрести снаряжение, тщательно разработанное с учётом потребностей пользователя, стало проще, чем когда-либо.

Производство собственного туристического снаряжения начиналось в Японии с заимствования концепций и функционала иностранных брендов. Но на сегодняшний день рынок японских товаров для туризма один из крупнейших и сложнейших в мире.

Экипировка, которой можно гордиться

Недавний бум ознаменовался беспрецедентным всплеском интереса к походному снаряжению, в результате чего на полках появились десятки тысяч единиц экипировки. Мы рассмотрим лишь несколько потрясающих примеров, которыми Япония может по праву гордиться.

Палатки Amenity Dome от SnowPeak

SnowPeak — это производитель стандартных туристических товаров, находящийся в авангарде японской туристической отрасли. Серия Amenity Dome – бестселлер в области одноместных туристических палаток. Базовая конструкция представляет собой обычную купольную палатку, к которой для удобства добавлен входной тамбур. Эти палатки тщательно проверяются на водо- и ветроустойчивость в японском климате, что делает их еще более практичными. Ассортимент размеров охватывает потребности всех категорий туристов, от одиночек до семей с детьми.

Палатки Circus от Tent-Mark Designs

Tent-Mark Designs – собственный бренд ритейлера товаров для активного отдыха Wild-1. Из всей продукции бренда палатки серии Circus считаются подлинным шедевром. Именно компания Wild-1 была родоначальником японской моды на палатки с центральной опорной стойкой. Простые в установке, комфортабельные палатки с привлекательным дизайном сразу приобрели огромную популярность. Было время, когда на туристических стоянках не было вообще никаких других палаток, кроме Circus и туристы порой не могли найти среди абсолютно одинаковых палаток свою собственную. Сегодняшняя стандартная линейка Circus более насыщена и разнообразна: варьируются не только размеры - от одноместных до семейных вариантов, - но и сочетания материалов и стилей.

Регулируемые горелки Soto ST310 от Shinfuji

В этой полевой плитке вместо стандартного туристического газового баллона (OD), используемого с большинством кемпинговых горелок, используются баллоны типа «кассетная бомба» (СВ), часто встречающиеся в настольных бытовых газовых приборах. Баллоны типа CB, как правило, не подходят для работы в условиях низких температур из-за проблем с равномерной подачей газа, но компания Shinfuji создала оригинальную регулируемую горелку, которая позволяет готовить даже при минусовых температурах. Эти плитки присутствуют на рынке уже более десяти лет и никому до сих пор не удалось создать ничего подобного, поэтому неудивительно, что Soto ST310 остается хитом у японских туристов. Из недавних трендов можно отметить модификацию со столиком. Столик устанавливается на держатель газового баллона с помощью специальных креплений, продаваемых рядом других производителей.

Костровая яма из нержавеющей стали Kōzai FP350 из Хатиодзи

Эта емкость для огня изготавливается из прочных, устойчивых к коррозии пластин из нержавеющей стали. Размер регулируется за счет использования разного количества пластин (от четырех до пяти), что делает костровую яму поистине универсальным решением для похода. Производитель, металлообрабатывающая компания, основанная в пригороде Токио Хатиодзи в 1952 году, разрабатывает и продает продукцию, уделяя особое внимание качественным материалам. Каждый экземпляр изготавливается вручную опытными мастерами.

Палатки Khafra HB от Locus Gear

Locus Gear — это «кустарный бренд», основанный в 2009 году в Сагамихаре, префектура Канагава. Всё началось с того, что владелец занимался изготовлением палаток в качестве хобби. Но благодаря сарафанному радио они стали настолько популярны, что желающим приобрести такую палатку приходится записываться в список ожидания. Khafra HB — это палатка с одной опорной стойкой, достаточно вместительная для двух взрослых людей, но при этом весящая всего 650 граммов. Исключительная долговечность достигается за счет использования армированного водонепроницаемого нейлона плотностью 15 денье с гибридным кремниево-полиуретановым покрытием. Палатку особенно любят за нестандартную форму, которую она принимает после установки.

Спальные мешки Aurora Light от Nanga

Nanga производит спальные мешки с 1980 года и является одним из ведущих производителей этой продукции в Японии. Снаряжение с наполнителем из пуха склонно к образованию комков и его изготовление требует большого производственного мастерства и тщательного контроля качества. Компания Nanga преуспела в обоих аспектах и постепенно завоевывает мировое признание. В спальниках Aurora Light используется разработанный Nanga дышащий водонепроницаемый материал. Поскольку в последние годы популярность приобрел зимний палаточный туризм, эта серия теплых и стильных спальных мешков начала пользоваться повышенным спросом.

Фотография к заголовку: Автор внутри миниатюрной палатки Enmaku, в разработке которой он принимал непосредственное участие. Благодаря простоте установки эта палатка пользуется особой популярностью у туристов-одиночек (© Tent-Mark Design)