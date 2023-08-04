[Видео] Toyota представляет новый Land Cruiser, который поступит в продажу по всему миру в первой половине следующего года

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2 августа в Токио компания Toyota провела мероприятие, на котором была представлена новая модель внедорожника Land Cruiser. Серия Land Cruiser 250 поступит в продажу по всему миру с начала 2024 года. В настоящее время рассматривается цена. Кроме обычных автомобилей с бензиновыми двигателями, первые гибридные автомобили Land Cruiser (HV) будут выпущены для Северной Америки и Китая. [Пресс-видеоцентр Jiji]

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