Toyota представляет новые модели Land Cruiser

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Токио, 2 августа (Jiji Press)-Toyota Motor Corp. представила новые модели внедорожника Land Cruiser на мероприятии в Токио в среду.

 

Toyota Motor Corp. начнет продажи новой серии Land Cruiser 250 в Японии и за ее пределами поэтапно с первой половины 2024 года. В настоящее время рассматривается вопрос о ценообразовании на новые модели.

 

В новую серию войдут как бензиновые автомобили, так и первые гибридные Land Cruiser. Гибридные модели ориентированы на покупателей в Северной Америке и Китае.

 

Toyota выпустит новую серию в качестве преемника базовой модели Land Cruiser Prado, полностью обновив ее впервые за последние 14 лет.

 

Экстерьер новой серии унаследовал силу традиционного дизайна. Toyota улучшила характеристики моделей при прохождении неровных дорог, а также повысила комфорт вождения в городских условиях.

 

トヨタ自動車が公開したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車＝２日午前、東京都江東区

トヨタ自動車が公開したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車＝２日午前、東京都江東区

トヨタ自動車が公開したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車＝２日午前、東京都江東区
トヨタ自動車が公開したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザー」の新型車＝２日午前、東京都江東区

 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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