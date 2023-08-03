Toyota представляет новые модели Land Cruiser

Новости

Токио, 2 августа (Jiji Press)-Toyota Motor Corp. представила новые модели внедорожника Land Cruiser на мероприятии в Токио в среду.

Toyota Motor Corp. начнет продажи новой серии Land Cruiser 250 в Японии и за ее пределами поэтапно с первой половины 2024 года. В настоящее время рассматривается вопрос о ценообразовании на новые модели.

В новую серию войдут как бензиновые автомобили, так и первые гибридные Land Cruiser. Гибридные модели ориентированы на покупателей в Северной Америке и Китае.

Toyota выпустит новую серию в качестве преемника базовой модели Land Cruiser Prado, полностью обновив ее впервые за последние 14 лет.

Экстерьер новой серии унаследовал силу традиционного дизайна. Toyota улучшила характеристики моделей при прохождении неровных дорог, а также повысила комфорт вождения в городских условиях.

















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме