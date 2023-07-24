Toyota построит полноразмерный тестовый автомобиль-луноход
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Токио, 21 июля (Jiji Press). Toyota Motor Corp. сообщила, что к концу 2023 финансового года построит полноразмерный испытательный автомобиль для создания пилотируемого герметичного лунохода.
Луноход Lunar Cruiser разрабатывается этим японским автопроизводителем в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований и Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Испытательный полигон будет построен в научно-исследовательском центре Toyota в 2024 финансовом году. Автопроизводитель планирует запустить луноход в космос в 2029 году.
Луноход будет питаться от регенеративных топливных элементов, способных многократно использовать воду, которая, как считается, есть на Луне.
Небольшой и лёгкий регенеративный топливный элемент можно использовать на Земле, особенно на отдалённых островах и в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Toyota надеется создать новые предприятия, использующие топливные элементы не только в космосе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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