Финальное первенство 1-го Кубка мира по сбору мусора SPOGOMI

Финальное первенство 1-го Кубка мира по сбору мусора SPOGOMIОбщество Экология
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«SPOGOMI» – это вид спорта родом из Японии. Команды из трёх человек соревнуются друг с другом по количеству очков, полученных за мусор, собранный во время матчей. В первом Кубке мира SPOGOMI, прошедшем 22 ноября 2023 года в токийском районе Сибуя, приняли участие сборные из 21 страны мира.
Команды участвовали в 45-минутных матчах в первой и во второй половине дня. Общий объём мусора, собранного во время Кубка мира на участке между станциями Сибуя и Омотэсандо, достиг 550 килограммов. Победила команда из Великобритании, набравшая 9046 очков за 83,7 кг мусора. Команда Японии из префектуры Ниигата собрала 55,5 кг мусора и заняла лишь второе место.
Идея проведения SPOGOMI под лозунгом «Самый экологичный вид спорта» появилась в 2008 году благодаря генеральному директору организации «Сошиал Спортс Инишиатив» Мамицука Кэнъити в 2008 году. SPOGOMI нацелен на повышение осознанного отношения к проблеме окружающей среды в процессе сбора мусора как увлекательного соревновательного процесса. Для популяризации SPOGOMI на международном уровне было решено провести первое мировое первенство в феврале 2023 года. В Японии на внутренних отборочных соревнованиях и в финальном первенстве приняла участие 1221 команда из всех 47 префектур. В отборочном этапе за рубежом участвовали 543 команды из 20 стран. В процессе отбора участники собрали 8,4 тонны мусора.
На церемонии открытия выступил Сасагава Ёхэй, председатель фонда Nippon, поддерживающего соревнование: «80% попавшего в море мусора – это мусор с суши. Уборка мусора на суше, чтобы он не попадал в море, где его трудно собирать – это первый шаг к решению проблемы. Надеюсь, что во время первого Кубка мира состоится захватывающая борьба во имя охраны Великого океана».
На улицах Сибуи мусора было мало, поэтому участникам первенства пришлось нелегко. «Мы выбрали самый загруженный в мире перекрёсток на Сибуе, но там было очень чисто, и наши надежды не оправдались», - грустно заявила мускулистая троица из Бразилии. Факторами успеха стали правильный выбор локации и сбор пластиковых бутылок и окурков, за которые начисляют много очков.
Команда из Великобритании, ставшая чемпионом первого Кубка мира, отметила: «В Японии, по сравнению с Великобританией, трудно найти мусор. Это проявление замечательной японской культуры», и поклялась принимать меры для популяризации сбора мусора и проведения соревнований «SPOGOMI». Второй Кубок мира, ещё больше стран, планируют провести через два года.
Репортаж, текст статьи и фотографии: редколлегия Nippon.com