Финальное первенство 1-го Кубка мира по сбору мусора SPOGOMI

В ходе первого в истории чемпионата мира по уборке мусора SPOGOMI Спогоми 21 команда прочесала улицы Сибуи, стараясь собрать как можно больше мусора. Команда из Великобритании опередила Японию и завоевала первое место.

«SPOGOMI» – это вид спорта родом из Японии. Команды из трёх человек соревнуются друг с другом по количеству очков, полученных за мусор, собранный во время матчей. В первом Кубке мира SPOGOMI, прошедшем 22 ноября 2023 года в токийском районе Сибуя, приняли участие сборные из 21 страны мира.

Команды участвовали в 45-минутных матчах в первой и во второй половине дня. Общий объём мусора, собранного во время Кубка мира на участке между станциями Сибуя и Омотэсандо, достиг 550 килограммов. Победила команда из Великобритании, набравшая 9046 очков за 83,7 кг мусора. Команда Японии из префектуры Ниигата собрала 55,5 кг мусора и заняла лишь второе место.



Победитель Кубка мира – сборная Великобритании



Сборные самостоятельно планировали локации для сбора мусора - торговые кварталы, закоулки и пр. На фото: итальянская сборная на улице с множеством питейных заведений Сибуя Ёкотё



Некоторые команды прибегли к избирательной стратегии, собирая окурки и другие отходы, за которые начисляют высокие баллы



Сборная Великобритании с мешками собранного мусора на финише в Университете ООН

Идея проведения SPOGOMI под лозунгом «Самый экологичный вид спорта» появилась в 2008 году благодаря генеральному директору организации «Сошиал Спортс Инишиатив» Мамицука Кэнъити в 2008 году. SPOGOMI нацелен на повышение осознанного отношения к проблеме окружающей среды в процессе сбора мусора как увлекательного соревновательного процесса. Для популяризации SPOGOMI на международном уровне было решено провести первое мировое первенство в феврале 2023 года. В Японии на внутренних отборочных соревнованиях и в финальном первенстве приняла участие 1221 команда из всех 47 префектур. В отборочном этапе за рубежом участвовали 543 команды из 20 стран. В процессе отбора участники собрали 8,4 тонны мусора.

На церемонии открытия выступил Сасагава Ёхэй, председатель фонда Nippon, поддерживающего соревнование: «80% попавшего в море мусора – это мусор с суши. Уборка мусора на суше, чтобы он не попадал в море, где его трудно собирать – это первый шаг к решению проблемы. Надеюсь, что во время первого Кубка мира состоится захватывающая борьба во имя охраны Великого океана».



Очки начисляются только за сортированный мусор, поэтому участникам из стран, где не принято сортировать мусор, пришлось постоянно сверяться с правилами



Тариф за 100 граммов мусора: горючий и негорючий мусор 10 баллов, банки и бутылки 12 баллов, пластиковые бутылки 25 баллов, окурки 150 баллов

На улицах Сибуи мусора было мало, поэтому участникам первенства пришлось нелегко. «Мы выбрали самый загруженный в мире перекрёсток на Сибуе, но там было очень чисто, и наши надежды не оправдались», - грустно заявила мускулистая троица из Бразилии. Факторами успеха стали правильный выбор локации и сбор пластиковых бутылок и окурков, за которые начисляют много очков.

Команда из Великобритании, ставшая чемпионом первого Кубка мира, отметила: «В Японии, по сравнению с Великобританией, трудно найти мусор. Это проявление замечательной японской культуры», и поклялась принимать меры для популяризации сбора мусора и проведения соревнований «SPOGOMI». Второй Кубок мира, ещё больше стран, планируют провести через два года.



Сборная Японии, победившая на отборочном этапе в Ниигате, не был знакома с районом Сибуя, однако сумела задействовать трёхлетний опыт участия в первенствах



Во время первенства было собрано 548 кг мусора

Репортаж, текст статьи и фотографии: редколлегия Nippon.com

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