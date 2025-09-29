Японские джинсы отмечают 60-летие: внимание к традиционным методам и инновации на родине японских джинсов

В апреле 2025 года исполнилось 60 лет с момента появления первых японских джинсов. Город Кодзима, где появились первые японские джинсы, благодаря этому обрёл мировую известность, сюда приезжает множество посетителей как из Японии, так и из-за рубежа. Такой успех был достигнут благодаря постоянным инновациям, основанным на традиционных промышленных технологиях.

Развитие хлопковой промышленности

Местность Кодзима, расположенная в городе Курасики, префектура Окаяма, впервые упоминается уже в старейшем японском летописно-мифологическом своде «Записи о делах древности» (Кодзики, 712). Хотя сейчас она соединяется с материком, изначально Кодзима, «Остров-дитя», как следует из названия, был островом. В результате накопления осадочных пород, переносимых близлежащими реками, а также после земляных работ он соединился с материковой частью.

Почва там была солёной и непригодной для выращивания риса, поэтому в период Эдо, когда проводились масштабные мелиоративные работы, люди Кодзимы выращивали хлопок, устойчивый к повышенному уровню соли. Этот хлопок использовался для тканья парусины и носков-таби, а Кодзима стал крупным производственным центром. В частности, холст широко использовался с периода Эдо до периода Мэйдзи на кораблях китамаэ-бунэ, которые перевозили грузы между Хоккайдо и Осакой через Японское море. Эта парусина, то есть некрашеная полотняная ткань, и стала основой производства японских джинсов.

Кодзима и история производства джинсов в Японии

712 год

Топоним «Кодзима» упоминается в «Записях о деяниях древности» (Кодзики)

Период Эдо (1603-1868)

Распространяется выращивание хлопка, производство холста и других хлопковых изделий.

Период Мэйдзи (1868-1912)

Производство рабочей одежды и т. п.

Послевоенное время (1945-1960)

Массовое производство школьной формы.

1965:

Появление японских джинсов

1980-1999:

Иностранные бренды джинсов усиливают конкуренцию в Японии

1998:

Uniqlo начинает производство дешёвых джинсов

*Составлено автором статьи

В эпоху Мэйдзи (1868-1912) в окрестностях стали строить прядильные фабрики, и здесь развивалось производство палаток, тентов для грузовиков, рабочей одежды и других подобных изделий. После Второй мировой войны основным продуктом стала хлопчатобумажная школьная форма, а Кодзима стала крупным производственным районом. Развитие хлопчатобумажной промышленности на протяжении многих лет также привело к накоплению лучших швейных технологий.

Тестильная революция и кризис хлопковой промышленности

Кодзима, лидер хлопковой промышленности Японии, с наступлением второй половины XX века столкнулась с сильнейшим кризисом. В конце 1950-х годов в Японии начали производить полиэфирное синтетическое текстильное волокно тетрон. Это был революционный материал, о котором говорили, что он «тоньше шёлка и прочнее стали», и его появление знаменовало тектонические изменения производства в Кодзиме.

Школьную форму стали делать из тетрона, тогда как хлопчатобумажная школьная форма вышла из употребления. Склад крупного производителя «Маруо хифуку» (теперь – BIG JOHN) был переполнен хлопчатобумажной школьной формой. Оказавшись перед такой проблемой, президент компании Одзаки Котаро обратил внимание на джинсы, которые в то время пользовались огромным успехом в Токио, в торговом районе Амэёко в Уэно. В те времена их называли G-pants, поскольку они ассоциировались с американскими солдатами, носившими государственную одежду (Government Issue).



Швейная машинка 1960-х годов, произведенная американской компанией Union Special, которая может делать характерный для джинсов «роликовый шов» (предоставлено Музеем джинсов Betty Smith)

Одзаки приобрёл пару джинсов, произведенных в Соединённых Штатах, и тщательно изучил материал и пошив. Его компания уже имела долгую историю применения традиционных методов шитья и была уверена в собственных производственных возможностях, но тут он впервые увидел деним (джинсовую ткань), изготовленный из хлопка, окрашенного индиго. Помимо этого, в джинсах применялись металлические заклёпки для укрепления карманов, пуговицы, молнии, специальные нитки для сшивания толстого хлопкового материала и применялись особые швейные машинки – всего этого у Одзаки не было.

В конце концов, они импортировали из Америки почти всё необходимое и к апрелю 1965 года впервые смогли наладить производство джинсов в Японии.



Джинсовая фабрика в 1970-х годах, когда там работали молодые женщины (предоставлено Музеем джинсов Betty Smith)

Развитие бренда

Кстати, Одзаки Котаро был небольшого роста, даже по японским меркам, и его имя «Котаро» можно перевести на английском примерно как Little John. Команда разработчиков под его руководством решила, что использование такого названия в качестве бренда наведёт людей на мысль, что речь идёт о «детских джинсах», поэтому они остановились на названии Big John, которое ассоциируется с образом взрослого человека высокого роста.



Первые джинсы отечественного производства, выпущенные под брендом Big John в 1965 году (предоставлено Музеем джинсов Betty Smith)

Со временем джинсы обрели широкую популярность среди представителей всех социальных слоёв, возрастов и полов. При этом Одзаки обратил особое внимание на характерные различия между мужским и женским телом и создал бренд женских джинсов Betty Smith. Кроме того, в 1969 году был создан параллельный Big John бренд Bobson. Развитие бренда на основе позиционирования, то есть выделения своего товара на рынке, имело огромный успех, что было редким примером среди японских компаний того времени.



Первые женские джинсы в Японии, выпущенные под брендом Betty Smith в 1970 году (предоставлено Музеем джинсов Betty Smith)



Рекламный плакат бренда Betty Smith 1970-х годов (предоставлено Музеем джинсов Betty Smith)

Японские джинсы рекламировали и продавали так, как если бы они были калифорнийскими брендами. На самом деле, начиная с 1970-х годов японская текстильная промышленность утратила свою экспортную конкурентоспособность из-за японских ограничений экспорта в США, высокого курса йены и прогресса индустриализации в развивающихся странах, и в страну стало поступать много импортных товаров. Угодить потребителям, которые уже познакомились с настоящими калифорнийскими брендами, было непросто, и компаниям Кодзимы пришлось поработать над тем, чтобы их товары выделялись на общем фоне.

Путь к оригинальным товарам

Первоначально сырьё поставлялось из США, но производители с самого начала изучали возможности самостоятельного производства. Кроме того, вышеупомянутые изменения в отраслевой среде стимулировали инновации в Kojima Jeans.

В западном японском регионе Самби (в прошлом – земли Бидзэн, Биттю и Бинго), в который входят префектуры Окаяма и Хиросима и где находится Кодзима, окрашивание индиго было широко распространено с давних времён. Именно благодаря близкому знакомству с этой технологией там смогли легко приступить к окрашиванию индиго собственной джинсовой ткани. Текстильная компания «Кайхара» (г. Фукуяма преф. Хиросима), которая раньше других начала выпускать джинсовую ткань, окрашенную индиго, сейчас имеет мировую известность и занимает более 50% доли японского внутреннего рынка джинсовой ткани.

По данным Японской ассоциации производителей хлопчатобумажных и штапельных тканей, объём производства джинсовой ткани в регионе Самби в 2024 году составил 26,05 млн квадратных метров, или почти 100% всего внутреннего рынка. Высокое качество и уникальность ткани этого региона привлекают внимание многих известнейших мировых производителей джинсов. Компания «Куроки», производитель джинсовой ткани из города Ибара, к западу от города Курасики, получила признание за применение в производстве джинсовой ткани традиционных японских техник ткачества и заключила партнёрское соглашение с LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), крупнейшей в мире корпорацией, производящей предметы роскоши.

Джинсовую ткань, произведенную в регионе Самби, привозят в Кодзиму, где она превращается в высококачественные джинсы. Как было сказано в начале этой статьи, это связано с тем, что в этом районе проживает множество искусных мастеров, обладающих превосходными навыками, которые уделяют внимание деталям и передают свои умения из поколения в поколение. Истинная суть успеха джинсов Кодзимы заключается в технике создания выкроек джинсов, которые облегают тело, одновременно обеспечивая свободу движений, и в технике шитья плотного хлопка, которая развивается уже более 200 лет. Джинсы в процессе носки со временем немного сядут. Компаниям удалось справиться с этой проблемой, объединив технику выкройки и технологии шитья для создания удобно сидящих на фигуре джинсов.



Секрет комфорта джинсов Kojima заключается в унаследованных «техниках шитья» (Предоставлено Музеем джинсов Бетти Смит)

Производители Кодзимы также постоянно старались отойти от простого копирования известных зарубежных джинсовых брендов, таких как Levi’s из США, неоднократно используя инновации для создания новой ценности товара. Типичным примером является технология стирки, благодаря которой джинсы становятся мягче и их удобнее носить, поскольку они лучше облегают тело.

Были разработаны различные процессы, в том числе «стирка с камнями», при которой перед стиркой в стиральную машину добавляются пемза или абразивы, «химическая стирка», при которой перед стиркой добавляется отбеливатель, и техника отбеливания, при котором для отбеливания одежды используются окислители или восстановители. Используется и процесс «состаривания», при котором ткань намеренно повреждают струёй песка – такая работа требует мастерства, и намеренно «состаренные» джинсы приобретают повышенную добавленную стоимость. Эти методы обработки не только позволили Kojima Jeans выделиться среди зарубежных брендов, но и создали новую тенденцию в моде джинсовых изделий. Компании Кодзимы вышли на безоговорочно ведущие позиции по технологическому уровню, и потому здесь производятся джинсы многих известных международных брендов.

Мировой центр производства джинсов

Что могут ещё сделать компании Кодзимы для дальнейшего роста? Стоящие перед ними проблемы в целом можно описать в пяти пунктах:

Слияние традиций и инноваций Повышение силы бренда Объединение усилий промышленности и туризма Меры по охране окружающей среды Повторное использование и переработка

Что касается технологических инноваций, то для создания отделки в винтажном стиле теперь используются лазеры, и слияние таких новых технологий с традиционными методами открывает новые горизонты. В отношении укрепления авторитета бренда «Сделано в Кодзиме» примером может служить швейцарская часовая промышленность, вернувшаяся на рынок благодаря продуманным маркетинговым стратегиям. Новых поклонников джинсов Кодзимы может также помочь привлечь использование туристических ресурсов для популяризации джинсовой культуры – например, улица Jeans Street с её магазинами джинсов, и Музей джинсов, знакомящий с историей джинсов Кодзимы.



Знаменитая вывеска в виде джинсов встречает посетителей у входа на улицу Jeans Street (предоставлено Торгово-промышленной палатой Кодзимы)



Люк, расположенный на улице Jeans Street, с изображением логотипа и оранжевой строчки (фото предоставлено Торгово-промышленной палатой Кодзимы)

Само собой, необходимы тщательные меры по защите окружающей среды, поскольку в процессе производства джинсов используется огромное количество воды и химикатов. Кроме того, в условиях, когда глобальной проблемой становится рост массы отходов одежды, всё большую важность приобретают усилия по повторному использованию старых джинсов.

Осима Ясухиро, бывший председатель Торгово-промышленной палаты Кодзимы и президент Betty Smith, говорит: «Кодзима – это не только родина японских джинсов, она должна оставаться одним из мировых центров и лидеров в производстве джинсов, которые являются массовым предметом одежды мирового масштаба».

Чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы и воплотить в жизнь слова Осимы, крайне важно развивать человеческие ресурсы, способные продолжать традиции, и привлекать инженеров, которые будут внедрять инновации для следующего поколения. Более того, все с нетерпением ждут появления нового лидера, который пойдёт по стопам Одзаки Котаро, сумевшего предвидеть потенциал и создавшего будущее джинсов Кодзимы.



Улица Jeans Street в Кодзиме, заполненная туристами (предоставлено Торгово-промышленной палатой Кодзимы)

Фотография к заголовку: Джинсы, висящие у входа на улицу Jeans Street (предоставлено Торгово-промышленной палатой Кодзима)