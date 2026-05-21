Исчезающий интерьер в японском стиле: удастся ли сохранить татами, фусума, токонома и другие элементы традиционного японского дома?

Васицу, то есть комнаты в японском стиле, сейчас пользуются меньшей популярностью из-за изменений образа жизни. Вместе с тем они изначально универсальны и могут быть приспособлены для самых разных целей. Возможно, пришло время переосмыслить наше отношение к этим интерьерам, которые тесно связаны с культурой и духовностью японского народа?

Дзасики – традиционная гостиная как центр жизни дома

Давайте рассмотрим структуру традиционного японского дома с васицу, то есть комнатами в японском стиле. Сняв обувь у входа, вы проходите по деревянному коридору. Кто-то из членов семьи проводит вас в большую комнату дзасики, где вы оказываетесь в пространстве, устеленном татами. В одном углу комнаты находится ниша токонома, где гости могут полюбоваться соответствующим времени года живописным или каллиграфическим свитком и цветами. Здесь можно присесть на татами и передохнуть. Когда хозяин открывает ширму сёдзи, гости могут посмотреть на сад с деревьями, прудом и камнями.



Дзасики в усадьбе Тиндзюсо, ранее принадлежавшей богатому фермеру, в городе Тагами, префектура Ниигата (PIXTA)

Такая пространственная структура, в которой неразрывно соединены интерьер и сад, была характерной чертой японских домов. Примерно до 1970-х годов почти в каждом доме была комната с татами. Это была самая важная комната, она всегда присутствовала как в больших и богатых сельских домах, так и в небольших сдаваемых в аренду квартирах в городах. Это была не частная комната для одного человека, а общее пространство для всей семьи и место для сезонных праздников, а также церемоний и важных торжеств, отмечающих важные этапы жизни, такие как рождение, взросление и свадьбы.



В нише токонома могут быть выставлены каллиграфические надписи, бонсай и цветочные композиции (PIXTA)

В январе вся семья собиралась за новогодним ужином, а в нишу токонома ставили «зеркалные моти» (кагами моти) – подношение богам, и вешали живописные свитки с изображениями, символизирующими долголетие и счастье, такими как восходящее солнце, журавль и черепаха. Согласно обычаю, семьи отмечали праздники вместе, выставляя куклы хина и цветы персика на Праздник девочек 3 марта, когда молились о здоровье и счастье девочек, или шлемы и куклы самураев для мальчиков на Праздник мальчиков 5 мая.

Татами как главная особенность дзасики

Из каких основных элементов состоит интерьер васицу, то есть комнаты в японском стиле? Во-первых, это татами. Поверхность сделана из сплетённой камышовой травы, а внутри находится наполнитель из прессованной рисовой соломы или других материалов. По всему периметру татами отделаны тканевой каймой.



Новые татами имеют зеленоватый оттенок (PIXTA)

Стандартный размер татами составляет один кэн (около 180 см) в длину и половину кэн (около 90 см) в ширину. Кэн – это единица длины, которая издавна использовалась в Японии для обозначения расстояния между несущими столбами постройки, она была выбрана потому, что древесина именно такой длины была легкодоступна в Японии, и размеры всего дома и комнат также измерялись в кэн.

Размер комнаты измерялся количеством татами. Например, в комнате размером 1х1 кэн можно положить два татами, а в комнате размером 2х2 кэн – восемь татами. Такие комнаты обозначались соответственно как нидзё-но ма, «комната на 2 татами» и хатидзё-но ма, «комната на 8 татами», и по этим названиям японцы с опытом жизни в васицу легко могут понять размер комнаты, сколько примерно людей там может поместиться, и представить расстановку мебели.

Перегородки, формирующие интерьер

В традиционных японских домах мало неподвижных стен, и часто роль стен играют подвижные перегородки с общим названием татэгу – это дощатые раздвижные двери итадо, оклеенные плотной бумагой раздвижные двери фусума и более лёгкие раздвижные ширмы сёдзи. Благодаря тому, что в основе планировки лежит единица длины кэн, размеры татэгу были стандартизированы.



Раздвижные двери фусума в васицу. На них часто изображают пейзажи или другие узоры (PIXTA)

Двери фусума часто расписаны узорами или рисунками. Ширмы сёдзи – это тоже двери, только состоящие из решётчатого деревянного каркаса, обтянутого тонкой бумагой. Они закрывают обзор снаружи, пропуская при этом мягкий свет в комнату.



Молодая весенняя листва в саду, виднеющемся между раздвижными ширмами сёдзи в монастыре Унрюин, филиале монастыря Сеннюдзи, в городе Киото (PIXTA)

Между комнатой с татами и внешним пространством устраивали веранду эн, которая с внешней стороны могла закрываться ставнями для защиты комнаты от ветра и дождя. Комнату и веранду разделяли фусума или сёдзи, создавая промежуточное пространство веранды, которое защищало внутренние помещения от сильной жары и холода наружного воздуха.



Обращённая в сад веранда эн с дощатым полом в усадьбе рода Миками в городе Миядзу, префектура Киото. Усадьба признана важным объектом культурного наследия Японии (PIXTA)

Лето в Японии жаркое и влажное, и потому здания обычно проектируются с учётом возможности их вентиляции. Наиболее очевидным проявлением этого являются элементы, которые можно свободно перемещать или снимать – например, если открыть или снять фусума или сёдзи, то воздух будет циркулировать свободно. Жалюзи сударэ и двери судо, изготовленные из плетёного бамбука или тростника, используются исключительно летом и позволяют воздуху проходить, блокируя при этом прямые солнечные лучи и скрывая внутреннее пространство от взглядов снаружи.



Жалюзи сударэ, подвешенные под карнизом. Они блокируют обзор снаружи и прямые солнечные лучи, но при этом пропускают свежий воздух (PIXTA)

Характерная черта васицу – то, что их внешний вид меняется в зависимости от времени года. Благодаря взаимозаменяемости и регулировке перегородок татэгу, васицу легко приспособить к быстро меняющимся временам года – можно сказать, что это архитектура, которая функционирует в гармонии с природой, а не отгораживается от неё.

Универсальность использования васицу

Татами использовались не только в особых помещениях вроде дзасики. Можно сказать, что татами устилали практически все комнаты, за исключением кухни и кладовой.



Открыв или убрав раздвижные двери, можно создать просторный зал (PIXTA)

Комнаты в японском стиле задуманы универсальными. Ночью на татами расстилали футоны, и комнаты превращались в спальни, а утром постельные принадлежности убирали в шкаф. Днём там ставили обеденные столы и столы для приёма пищи, учёбы или семейных встреч. Убрав перегородки фусума или сёдзи между несколькими комнатами, их можно было превратить в просторные залы, где могло собираться большое количество людей. Комнаты не обозначались специализированными названиями, такими как «спальня» или «столовая», а были многофункциональными.



Интерьер квартиры жилого комплекса «Сува 2-тёмэ» в районе Тама Нью-Таун в Токио, который называли «домом мечты» в период послевоенного стремительного экономического роста Японии, 23 июля 2011 года (© Jiji Press)

Такой стиль японских комнат сохранялся и после Второй мировой войны, когда образ жизни резко изменился. Чтобы разместить быстро растущее население, по всей стране строилось множество муниципальных жилых комплексов из железобетона, известных как данти. Позже за их небольшую площадь их стали высмеивать как «кроличьи клетки», но поскольку в основном это были комнаты с татами, которые легко можно было приспособить для разных целей, там могли жить даже многодетные семьи.

Изменения в жилищных условиях

Однако в последние годы ситуация на рынке жилья в Японии претерпела значительные изменения. Согласно данным веб-сайта одного из производителей жилья, примерно в 60% отдельных частных жилых домов, построенных этим производителем в 2018 году, были комнаты васицу с татами, но к 2022 году этот показатель упал до менее чем 40%. В многоэтажных многоквартирных домах – кондоминиумах, строящихся в Токио и других городах, – комнаты в японском стиле встречаются крайне редко.

Вероятно, это произошло потому, что стулья и столы прочно вошли в обиход, и людям больше не нравится сидеть на полу. Другое изменение касается специализации комнат – у членов семьи появились собственные отдельные комнаты – например, спальни с кроватями, и каждая комната превратилась в специализированное пространство, в отличие от васицу, которые использовали по-разному в разное время дня в зависимости от потребностей.



Восстановление плетёных татами (PIXTA)

Эти изменения в жилищных условиях влияют и на отрасли, связанные с жизнью в васицу. Согласно исследованию состояния индустрии татами (на японском языке), производство татами, составлявшее 26,94 миллиона единиц в 1996 году, в 2025 году сократилось до 1,03 миллиона. В 1996 году около 70% татами производилось внутри страны, но к 2025 году этот показатель составит всего 18%. Это связано со снижением спроса на комнаты в японском стиле, Япония стала сильно зависеть от импорта, и большая часть татами сейчас производится в Китае. Татами японского производства стали редкостью, и из-за высокого качества их цена в два-три раза выше, чем у китайских. Они превратились в предмет роскоши.

Рост интереса к васицу за рубежом

Стремительное сокращение количества васицу также оказывает значительное влияние на образ жизни и культуру Японии. Исчезли ниши токонома, которые ранее украшали сезонными свитками и произведениями искусства, и традиция развития эстетического чувства посредством повседневного созерцания произведений искусства угасла. Интерьеры в японском стиле теперь становятся особыми местами, предназначенными для высококлассных ресторанов и японских гостиниц рёкан, а также для людей, глубоко знающих японскую культуру.

Однако культура японских интерьеров, находящаяся в самой Японии на грани исчезновения, сейчас вызывает всё больший интерес за рубежом. Одна китайская студентка, работающая в моей лаборатории, показала мне фотографию стильного кафе, которое она посетила во время своей исследовательской работы в Китае. В кафе была зона с татами, где посетителям нужно было снимать обувь и сидеть на полу, что не распространено в Китае. По её словам, это был новый популярный среди молодёжи тип кафе, а предметы интерьера в японском стиле, такие как татами, низкие столики и подушки, можно легко приобрести онлайн.



Кофейня в японском стиле с татами на полу, низкими столиками и стульями (фото Гао Лу)

Во Франции есть слово tatamiser (татамизе). Оно означает «жизнь на татами», и в более широком смысле подразумевает образ жизни «по-японски». Во Франции популярно дзюдо, поэтому татами, которые используются в залах для дзюдо, вероятно, хорошо знакомы жителям этой страны.

За рубежом интерес к васицу приводит и к более широкому пониманию японской культуры, включая образ жизни и мировоззрение, в котором ценится природная красота, и эту красоту органично интегрируют в повседневную жизнь.

В прошлом японские дома строились исключительно из натуральных материалов – черепица, деревянные колонны и татами со временем разлагались и возвращались в землю. Традиционные японские дома и образ жизни оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Сейчас, когда глобальная экологическая ситуация переживает кризис, имеет смысл вновь обратить внимание на традиционные технологии, и мы надеемся, что люди во всём мире узнают о них больше.

Фотография к заголовку: Усадьба рода Киси в городе Нисиваки, префектура Хёго, объект национального культурного наследия (PIXTA)