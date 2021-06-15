[Видео] Двадцать тысяч лилий ста разновидностей: парк Юригахара в Саппоро

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В парке Юригахара в районе Кита города Саппоро на Хоккайдо зацвели разноцветные лилии, а больше всего цветов можно будет увидеть в середине июля.

В парке растёт около 20 000 лилий около 100 разновидностей, а также розы, сирень, вереск и глицинии. Курсирует и «поезд лилий», из окна которого можно любоваться видами. Лилии цветут с начала июня до конца августа.

Видео телеканала СТВ Саппоро

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