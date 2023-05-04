[Видео] Термальный источник Хикагэ онсэн среди природных пейзажей Сираками Ятатэ: серные источники для красивой кожи в городе Одатэ, префектура Акита

Видео

Источник Хикагэ онсэн находится в городе Одатэ в префектуре Акита, на границе с префектурой Аомори. Это мутный серный источник, который считается полезным для красоты кожи. Старая гостиница рёкан, существующая с эпохи Мэйдзи, в 2014 году закрылась, но в 2017 году возобновила работу при новых владельцах.

Гостиница предоставляет возможность расслабиться и спокойно отдохнуть вдали от ярких огней и шума городов, погрузившись в лоно природы Сираками Ятатэ. Большую общую ванну, характерную для купален на термальных источниках, наполняет серный запах, а ванна из криптомерии Аомори и высокие потолочные балки создают ощущение удивительного умиротворения.

В ванне под открытым небом вы сможете полюбоваться видом на горы, которые меняются в зависимости от времени года, а ночью – звёздным небом.

Видео кабельного телевидения CNA Akita

Текст: редакционный отдел Nippon.com.

Статьи по теме