[Видео] Водопад Фуноси: поток прозрачной воды падает по трём ступеням – город Акита, префектура Акита
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Водопад Фуноси расположен на реке Омата в районе Уясинай города Акита и отличается пологим трёхъярусным падением воды. Он не производит того ощущения природной силы, какое бывает у водопадов с высоким падением, но вид очень прозрачного, сильного и вместе с тем плавно падающего потока воды фантастически красив.
Вниз по течению от местности Тонобути устроена пешеходная тропа, позволяющая подойти к водопаду поближе. Омываясь в полном отрицательных ионов тумане из водяной пыли и глядя на устремляющийся вниз поток, вы можете ощутить, как он очищает самые потаённые уголки вашей души.
Прекрасен водопад и в период новой зелени с весны до лета, и во время осенней листвы с конца октября до начала ноября, и зимой, когда здесь простирается снежный пейзаж. Белизна снега усиливает умиротворяющее ощущение от водопада, расположенного вдали от шума и суеты городов.
Видео кабельного телевидения CNA Akita
Текст: редакционный отдел Nippon.com.