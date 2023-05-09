[Видео] Водопад Фуноси: поток прозрачной воды падает по трём ступеням – город Акита, префектура Акита

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Водопад Фуноси расположен на реке Омата в районе Уясинай города Акита и отличается пологим трёхъярусным падением воды. Он не производит того ощущения природной силы, какое бывает у водопадов с высоким падением, но вид очень прозрачного, сильного и вместе с тем плавно падающего потока воды фантастически красив.

Вниз по течению от местности Тонобути устроена пешеходная тропа, позволяющая подойти к водопаду поближе. Омываясь в полном отрицательных ионов тумане из водяной пыли и глядя на устремляющийся вниз поток, вы можете ощутить, как он очищает самые потаённые уголки вашей души.

Прекрасен водопад и в период новой зелени с весны до лета, и во время осенней листвы с конца октября до начала ноября, и зимой, когда здесь простирается снежный пейзаж. Белизна снега усиливает умиротворяющее ощущение от водопада, расположенного вдали от шума и суеты городов.

Видео кабельного телевидения CNA Akita

Текст: редакционный отдел Nippon.com.

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