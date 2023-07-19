В Японии создают самую большую в мире деревянную статую Девы Марии

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В городе Минамисимабара в префектуре Нагасаки находится много исторических мест, связанных со «скрытыми христианами», то есть людьми, исповедовавшими христианство во времена гонений периода Эдо (1603-1868). Вскоре в этом районе будет установлена самая большая в мире деревянная скульптура Девы Марии, которую опытный резчик Оямацу Эйдзи создаёт в память о христианах, погибших во время Симабарского восстания в семнадцатом веке.

Величайшие памятники христианской веры, как правило, расположены в западных странах, однако вскоре новый такой памятник появится и в Японии, в сельской местности в префектуре Нагасаки. Деревянная статуя, которую автор назвал «Дева Мария замка Хара в облике Каннон», имеет высоту около 10 метров и выполняется в технике адзэкурадзукури, при которой вместе соединяют огромные блоки из брёвен камфорного дерева возрастом от 200 до 300 лет.

Симабарское восстание, произошедшее в южной части Симабары, длилось с октября 1637 года по февраль 1638 года и представляло собой одно из крупнейших народных восстаний в истории Японии. Оно было направлено против безжалостного налогообложения, введённого семейством Мацукура, местным правящим родом, но при этом включало религиозный элемент и привело к гибели многих присоединившихся к движению христиан, выступавших против притеснений со стороны сёгуната Токугава.

Замок Хара был последним оплотом повстанцев. Здесь они выдержали неоднократные осады, а местные жители, участвовавшие в восстании, скрывались под командованием 16-летнего христианина Амакуса Сиро. Всего на территории замка погибло около 37 000 повстанцев и воинов сёгуната.

После восстания сёгунат полностью разрушил все оставшиеся на территории замка каменные укрепления. Когда в 1990 году начались раскопки, на этом месте было найдено много человеческих костей, а также распятия, медальоны и чётки.



Вид на руины замка Хара, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, со статуи Девы Марии

Воспитанный в католической семье Оямацу Эйдзи родился в городе Рёцу (совр. город Садо) в префектуре Ниигата в 1934 году, а сейчас живет в городе Фудзисава префектуры Канагава. Он является членом организации «Ниттэн», занимающейся проведением выставок изящных искусств, и в 2011 году был удостоен высшей национальной награды в области изобразительного искусства – премии премьер-министра. В 1981 году Оямацу вручил папе Иоанну Павлу II, находившемуся с визитом в Японии, резное изображение Девы Марии в образе буддийской скульптуры Каннон. Тогда же он решил вырезать гигантскую версию скульптуры за свой счёт в качестве мемориала жертв битвы при Симабаре.

Хотя изначально Оямацу намеревался подарить скульптуру городу Минамисимабара, этот план потерпел неудачу в 2015 году, когда местные противники проекта заявили, что такой подарок противоречит духу разделения церкви и государства. Впоследствии группа местных добровольцев учредила Гражданскую ассоциацию Всемирного наследия Минамисимабара, которая начала краудфандинг и обычный сбор частных пожертвований, чтобы собрать средства на проект, а также начала работу над строительством здания для размещения статуи. В июле 2022 года скульптура была перевезена туда по частям из студии художника в Фудзисаве.

«Как скульптор, я постоянно молил Бога даровать мне подходящую работу, которой я мог бы посвятить свою жизнь – даже когда у меня не было денег и никто меня не поддерживал, я с молотком и долотом в руках продолжал молиться. Получение благословения папы Иоанна Павла II было большой мотивацией. Моё единственное устремление – создать мемориал, который утешит жертв битвы при Симабаре и станет спасением для их заброшенных душ», – говорит Оямацу.

Во время написания статьи художник наносил последние штрихи на статую, которую он намеревался завершить в конце октября или начале ноября 2022 года.

Используя статус этого места как Всемирного наследия ЮНЕСКО, Гражданская ассоциация Всемирного наследия Минамисимабара планирует использовать здание статуи в качестве центра для оживления местной экономики и места для общения местных жителей и туристов.

«Мы намерены продавать местные деликатесы, проводить художественные и музыкальные мероприятия, наполнить это место радостью. Мы хотим, чтобы оно стало символом Минамисимабары, которым могли бы гордиться местные дети», – сказал представитель организации.



Статуя была перевезена из мастерской в Фудзисаве по частям и снова собрана в этом специально построенном здании, здесь она в лесах перед покраской



Создатель статуи Оямацу Эйдзи (справа) с Исикавой Ёсинори из Гражданской ассоциации Всемирного наследия Минамисимабара

Фотография к заголовку: Оямацу сосредоточенно работает над проектом

Все фотографии: © Гражданская ассоциация всемирного наследия Минамисимабара

Репортаж Nippon.com

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