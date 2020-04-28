[Видео] В японском морском тематическом парке пингвины гуляют по подводному тоннелю

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В морском парке «Хаккэйдзима си парадайз» в подводном тоннеле прогуливаются очковые пингвины, возмещая недостаток физической активности. Расположенный в районе Канадзава г. Йокогама парк сейчас закрыт для посещений в связи с распространением коронавируса. Работники парка фотографируют пингвинов и дельфинов и публикуют снимки в соцсетях, чтобы улучшить самочувствие тех, кто поправляет здоровье дома.

Видео: © Jiji Press

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