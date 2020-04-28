[Видео] Автомобиль-дрон поможет в борьбе с коронавирусом

Новости

27 апреля на автостоянке отделения Симогоори банка Ойта провели испытания беспилотного автомобиля-дезинфектора, предназначенного для борьбы с распространением коронавируса. Две машины за 30 минут обработали около 1500 квадратных метров.

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме