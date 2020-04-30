[Видео] В Японии старшеклассники занялись изготовлением защитных лицевых щитков для медиков

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Стремясь поддержать медперсонал в условиях распространения коронавируса, старшеклассники из г. Саппоро на Хоккайдо делают защитные лицевые щитки и доставляют их в больницы города.

Мы смогли услышать мнение членов школьного кружка по защите от стихийных бедствий при помощи видеоприложения. Они используют дешёвые и доступные материалы, которые можно купить в 100-йеновом магазине. Защищающий лицо щиток можно сдвигать верх, его можно надевать при использовании увеличивающего зеркала. Кудо Хироки говорит о своих мотивах: «В нынешней ситуации мы опасаемся за себя, но хочется хотя бы немного уменьшить беспокойство медиков, которые сейчас работают».

Видео: © Jiji Press

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