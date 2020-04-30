[Видео] В Японии старшеклассники занялись изготовлением защитных лицевых щитков для медиков
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Стремясь поддержать медперсонал в условиях распространения коронавируса, старшеклассники из г. Саппоро на Хоккайдо делают защитные лицевые щитки и доставляют их в больницы города.
Мы смогли услышать мнение членов школьного кружка по защите от стихийных бедствий при помощи видеоприложения. Они используют дешёвые и доступные материалы, которые можно купить в 100-йеновом магазине. Защищающий лицо щиток можно сдвигать верх, его можно надевать при использовании увеличивающего зеркала. Кудо Хироки говорит о своих мотивах: «В нынешней ситуации мы опасаемся за себя, но хочется хотя бы немного уменьшить беспокойство медиков, которые сейчас работают».
Видео: © Jiji Press
Статьи по теме
- 10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней
- Ослабить «три фактора» риска: минимаркеты-комбини Lawson вывешивают извещения о периодах наибольшего скопления покупателей
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!