[Видео] Японские Силы самообороны провели презентацию учений с использованием огневых средств в меньшем масштабе в рамках мер борьбы с распространением коронавируса
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23 мая японские Силы самообороны в г. Хигасифудзи преф. Сидзуока сделали презентацию крупнейших в стране учений с боевыми стрельбами. В связи с распространением нового коронавируса количество участников было уменьшено, не проводилась показательная стрельба, учебные стрельбы сняли на видео и опубликовали в YouTube.
Видео: © Jiji Press
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