Водонепроницаемые гигиенические маски для учителей плавания в Японии
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
После отмены чрезвычайного положения 25 мая в Японии продолжается переходный период постепенного повышения социальной и экономической активности. Мы продолжаем сохранять бдительность перед лицом эпидемии коронавируса, особенно в тех случаях, когда трудно избежать прямого контакта с другими людьми. Например, в одном детском плавательном клубе в Токио на уроках учители носят водонепроницаемую маску.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]