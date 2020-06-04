Водонепроницаемые гигиенические маски для учителей плавания в Японии

Видео Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

После отмены чрезвычайного положения 25 мая в Японии продолжается переходный период постепенного повышения социальной и экономической активности. Мы продолжаем сохранять бдительность перед лицом эпидемии коронавируса, особенно в тех случаях, когда трудно избежать прямого контакта с другими людьми. Например, в одном детском плавательном клубе в Токио на уроках учители носят водонепроницаемую маску.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

школа Jiji Press коронавирус