Водонепроницаемые гигиенические маски для учителей плавания в Японии

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После отмены чрезвычайного положения 25 мая в Японии продолжается переходный период постепенного повышения социальной и экономической активности. Мы продолжаем сохранять бдительность перед лицом эпидемии коронавируса, особенно в тех случаях, когда трудно избежать прямого контакта с другими людьми. Например, в одном детском плавательном клубе в Токио на уроках учители носят водонепроницаемую маску.

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