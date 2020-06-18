[Видео] У фигурок тэрутэру-бодзу в Японии просят окончания эпидемии коронавируса
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В храме Сёрэндзи в г. Годзё преф. Нара, где, согласно легенде, монах Кукай (Кобо-дайси) молился о ниспослании ясной погоды на пути на гору Коя, вывешены разноцветные фигурки тэрутэру-бодзу с просьбой о скорейшем окончании эпидемии коронавируса.
Видео: © Jiji Press
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