[Видео] У фигурок тэрутэру-бодзу в Японии просят окончания эпидемии коронавируса

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В храме Сёрэндзи в г. Годзё преф. Нара, где, согласно легенде, монах Кукай (Кобо-дайси) молился о ниспослании ясной погоды на пути на гору Коя, вывешены разноцветные фигурки тэрутэру-бодзу с просьбой о скорейшем окончании эпидемии коронавируса.

Видео: © Jiji Press

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