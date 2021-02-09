[Видео] В горах Японии готовятся к выделке бумаги

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В городе Хида префектуры Гифу, проводится обработка изготовляемого из тутовых деревьев кодзо сырья для сантю-васи, «японской бумаги из глубины гор», которая производится уже на протяжении 800 лет. Сырьё выкладывают на солнце, и оно обесцвечивается под воздействием солнечного света. Для процесса необходима вода, поэтому в Гифу его выкладывают на снег, которого здесь в избытке. Нагао Такаси (32 года), который занимается всем процессом, начиная от сбора сырья и до выделки бумаги, говорит, что в январе снега слишком много, его засыпает снегом, а поэтому лучше это делать в феврале. Съёмка производилась 5 февраля 2021 г.

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