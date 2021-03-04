Токийские старшие школы требуют документальное подтверждение цвета волос учеников: NHK
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ТОКИО (Рейтер). Почти половина токийских средних школ просят учащихся с волнистыми волосами или с цветом волос, отличающимся от чёрного, предоставить сертификаты, подтверждающие, что их волосы не были изменены искусственно, как сообщает общественная телекомпания NHK.
25 февраля NHK сообщила со ссылкой на информацию, полученную Коммунистической партией Японии от администрации столицы, что из 177 средних школ, находящихся в ведении столичной администрации Токио, 79 запрашивают такие сертификаты, подписанные родителями.
В Японии во многих школах действуют строгие правила в отношении цвета волос, аксессуаров, макияжа и формы, включая длину юбок для девочек.
Управление образования Токио заявило NHK, что сертификаты о волосах не являются обязательными. Но NHK также сообщает, что только пять из 79 школ дали ясно понять, что учащиеся не обязаны подавать сертификаты.
(Репортаж Киёси Такенака; редактирование Каришмы Сингх, перевод Nippon.com)
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