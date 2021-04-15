«Трезвая» стратегия во время пандемии – японские пивовары делают ставку на бум безалкогольного пива

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Андо Рицуко

ТОКИО (Рейтер). Во время пандемии коронавируса социальная жизнь резко пошла на спад, и живущий в Кобе госслужащий Масуда Тадасу воспользовался этой возможностью, чтобы устроить себе «дни отдыха для печени», как называют отдых от алкоголя в Японии, и попробовать безалкогольные бренды пива.

На вкус они оказались намного лучше, чем он думал, и, хотя Масуда не отказывается от обычного пива, теперь он делает перерывы на некоторое время.

«Я намерен продолжать пить их и следить за тем, чтобы у моей печени были выходные дни», – говорит он, и добавляет, что стал больше заботиться о своем здоровье с тех пор, как недавно достиг среднего возраста.

Пандемия вызвала неожиданный бум безалкогольного пива, в результате чего Asahi Group Holdings прогнозирует 20-процентный скачок выручки от безалкогольного и слабоалкогольного пива в этом году после стабильных продаж в 2020 году. Asahi также представила на рынке новый сорт Beery и планирует расширять ассортимент.

Главный конкурент, Kirin Holdings, у которого уже были успехи в этой категории, ожидает, что его объёмы продаж в этом сегменте вырастут на 23% в этом году после роста на 10% в 2020 году, и компания недавно обновила один из своих основных безалкогольных сортов пива.

По словам руководителей отрасли, увеличение времени, проведенного дома, освободило японских потребителей от бремени социальных норм, когда на вечеринке с коллегами часто все пьют одинаковый лагер, заказанный для всех, – и это также помогло поднять продажи других спиртных напитков и крепких коктейлей.

Спрос на безалкогольное пиво вызван и другими факторами, в том числе постоянными напоминаниями по телевидению и в других средствах массовой информации о том, чтобы сохранять здоровье во время самоизоляции, что случайно наложилось на улучшение вкуса безалкогольного пива, по словам руководителей компаний. Пиво без алкоголя часто описывали как слишком дрожжевое, водянистое или приторное.

Бум дал редкий шанс для роста индустрии объёмом в 3,3 триллиона йен (30 миллиардов долларов), спрос на продукцию которой резко снизился по мере старения населения Японии и роста популярности вина и других алкогольных напитков.

На самом деле потребление пива в Японии сократилось более чем вдвое за последние два десятилетия, и пандемия усугубила ситуацию, поскольку рестораны и бары были вынуждены закрываться раньше, чем обычно.

Общие продажи пива Asahi с его знаменитым брендом Super Dry, особенно популярным в барах, в прошлом году упали на 16% в стоимостном выражении. Объём продаж Kirin, предлагающего более широкий ассортимент пива, упал на 5%. Второе чрезвычайное положение, введенное в этом году, сохранялось в Токио и его окрестностях, где проживает 30% японцев, до 21 марта.

УЛУЧШЕНИЕ ВКУСА

Безалкогольное пиво становится всё более доступным во многих странах; в последние годы Anheuser-Busch InBev и Heineken выпускают безалкогольные версии известных лагеров, таких как Budweiser и Stella Artois.

Хотя на безалкогольное пиво, по оценкам, приходится всего 1% от общих продаж пива во всем мире, прогнозируют их быстрый рост. Согласно январскому прогнозу Global Market Insights, глобальный рынок такого пива может вырасти до 29 миллиардов долларов в 2026 году, что на 65% больше, чем в 2019 году.

Однако тенденция роста продаж во время пандемии в Японии удивила многих в пивной отрасли, поскольку этот сегмент долгое время не набирал обороты. Согласно данным Euromonitor, продажи безалкогольного и слабоалкогольного пива составили менее 5% от всех продаж пива в Японии в 2019 году, что намного меньше 20% в Австралии и 12% в Германии.

Как и другие руководители отрасли, генеральный директор Suntory Ниинами Такэси говорит, что пивовары добились прогресса в приближении вкуса безалкогольного пива к обычному пиву. С этой целью они работали над уменьшением количества искусственных ароматических добавок и подсластителей, используемых для имитации ароматов, созданных путем регулярного брожения. Некоторые также применяют методы производства, которые позволяют аккуратнее удалять алкоголь, самым сохраняя вкус пива. На недавнем мероприятии, посвященном стратегии компании, Ниинами сказал: «Конечно, есть аспект здоровья... но только когда улучшился вкус, люди начали по-настоящему реагировать».

Например, пиво Asahi «Beery» крепостью 0,5% использует более медленный метод экстракции спирта и рекламируется как имеющее больше вкуса умами и обладающее большей насыщенностью, чем другие альтернативы пиву.

Этот напиток появится на рынке в конце этого месяца, но рекламная кампания началась до выхода в продажу, редкий случай для этой нишевой категории. Asahi планирует в этом году добавить в ассортимент больше продуктов с низким содержанием алкоголя и безалкогольного пива и к 2025 году планирует утроить количество продуктов в этом сегменте.

В конце февраля Kirin перезапустил своё безалкогольное пиво Green’s Free, продвигая его как созданное с использованием более качественного солода и ячменя, а также хмеля Nelson Sauvin, который используется для придания аромата крафтовым элям. Suntory также недавно обновила своё безалкогольное и бескалорийное пиво «All Free» по новому рецепту.

Мацуяма Кадзуо, возглавляющий отдел маркетинга на японском рынке пивного бизнеса Asahi, сказал, что снижение привлекательности обычного пива означает, что пришло время выйти за рамки основной клиентуры компании, состоящей из мужчин, любящих лагер.

«До сих пор из широкого населения в 80 миллионов человек в возрасте от 20 до 69 лет мы ориентировались на 20 миллионов человек, которые любят пить ежедневно, – сказал он. – Но теперь нам нужно обратить внимание и на других».

(1 доллар примерно равен 108,5 йен)

(Репортаж Андо Рицуко; дополнительный репортаж Фила Бленкинсопа; редактирование Эдвины Гиббс, перевод Nippon.com)



Банки разных сортов безалкогольного пива, в том числе от Asahi, Kirin и Suntory, на полке супермаркета в Токио, Япония, 9 марта 2021 г. Фотография сделана 9 марта 2021 г. REUTERS / Ritsuko Ando



Банки разных сортов безалкогольного пива, в том числе от Asahi, Kirin и Suntory, на полке супермаркета в Токио, Япония, 9 марта 2021 г. Фотография сделана 9 марта 2021 г. REUTERS / Ritsuko Ando

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