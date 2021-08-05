Спортсменка из Беларуси прибыла в Польшу после того, как не подчинилась приказу ехать в свою страну

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Авторы: Алисия Птак и Габриэль Тетро-Фарбер

ВАРШАВА / ТОКИО (Рейтер). Белорусская бегунья, выступающая в спринте Кристина Тимановская, 4 августа прибыла в Польшу, предоставившую ей убежище после того, как она не подчинилась приказу о досрочном возвращении с Олимпийских игр в Токио на родину с её авторитарным режимом.

Этот случай, напоминающий бегство спортсменов во время холодной войны, может привести к ещё большей изоляции правительства президента Беларуси Александра Лукашенко, которое находится под санкциями Запада после репрессий против оппонентов с прошлого года.

Проведя две ночи в посольстве Польши в Японии 24-летняя спортсменка отправилась сначала в столицу Австрии Вену, а затем в Варшаву, на ней были солнцезащитные очки с надписью «I RUN CLEAN».

«Польша продолжает демонстрировать свою солидарность и поддержку», – написал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter, подтвердив её приезд и поблагодарив дипломатов, которые помогли ей переехать.

1 августа спринтер произвела фурор, когда объявила, что тренеры потребовали от неё собрать чемоданы в Олимпийской деревне и отвезли в аэропорт против её воли, приказав ей вернуться домой, потому что она их критиковала. Она отказалась сесть на самолет и обратилась за защитой в японскую полицию.

Польша предоставила гуманитарную визу ей и её мужу, чтобы тот присоединился к ней.

В аэропорту Варшавы несколько белорусов ждали её, чтобы поприветствовать, принеся гвоздики и красно-белый флаг в знак сопротивления режиму.

«Мы здесь, чтобы поддержать нашу соотечественницу, которая рассказала правду о том, что происходит в белорусском спорте», – сказал Евгений Дудкин, 31-летний студент, который уехал в Польшу после того, как провёл ночь в отделении милиции за участие в протестах.

БЕЛАРУСЬ ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ

Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК) не ответил на запрос о комментариях 4 августа в среду. Ранее сообщалось, что тренеры решили отозвать Тимановскую из Игр по совету врачей в связи с её эмоциональным и психологическим состоянием.

Связаться с представителем министерства внутренних дел Беларуси для комментариев по поводу безопасности Тимановской не удалось. Официальные лица правительства Беларуси пока мало публично говорили о её деле.

Это происходит в условиях растущей обеспокоенности за безопасность критиков Лукашенко, в том числе в соседних странах, куда они уехали после репрессий, в результате которых в Беларуси были арестованы десятки тысяч человек.

Виталий Шишов, белорусский активист, проживавший в Украине, был найден повешенным в парке возле своего дома в Киеве рано утром 3 августа. Украинская полиция начала расследование убийства, а президент Владимир Зеленский приказал провести проверку безопасности белорусских беженцев.

Спорт играет важную роль в белорусской политике при Лукашенко, который сам увлекается хоккеем и лыжами и, как известно, участвует в телевизионных гонках, когда его соперники падают, прежде чем пересечь финишную черту. Лукашенко лично возглавлял Олимпийский комитет Беларуси, пока в этом году его не сменил сын. На его вебсайте приведены его слова: «Спорт – наша идеология».

Международный олимпийский комитет начал расследование по делу Тимановской и заявил, что получит данные от двух белорусских чиновников, предположительно причастных к этому делу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил правительство Лукашенко в «транснациональных репрессиях» по этому поводу.

Полиция подавила инакомыслие в Беларуси после волны протестов, вызванных прошедшими в прошлом году выборами, которые, по словам оппозиции, были сфальсифицированы с целью удержания Лукашенко у власти.

Белорусские власти охарактеризовали антиправительственных демонстрантов как преступников или агрессивных революционеров, поддерживаемых Западом, и описывали действия собственных правоохранительных органов как уместные и необходимые.

После прибытия спортсменки в Вену по пути в Польшу заместитель министра охраны окружающей среды Австрии Магнус Бруннер сказал, что она в безопасности и у неё всё хорошо, добавив: «Она, естественно, обеспокоена, взволнована и нервничает по поводу своей дальнейшей судьбы».

(Репортаж: Габриэль Тетро-Фарбер и Антони Слодковски в Токио, Алисия Птак и Алан Чарлиш в Варшаве, Александра Шварц-Гёрлих и Айхан Уяник в Вене. Дополнительные репортажи Каролоса Грохманна, Парнияна Земарялай, Акиры Томошиге, Энджи Тео, Пак Йиу, Бусина Уильям Маллард и Питер Графф, редакция Лилы де Крецер, Уильяма Маклина, Эндрю Которна, перевод Nippon.com)



Белорусский оппозиционный политик Павел Латушка с белорусской спринтеркой Кристиной Тимановской, которая уехала с Олимпийских игр в Токио и ищет убежища в Польше, по прибытии в Варшаву, Польша, 4 августа 2021 г. (TWITTER / @ PavelLatushka via Reuters)



Белорусский спринтер Кристина Тимановская во время встречи с государственным секретарём Австрии Магнусом Бруннером во время остановки в аэропорту Швехат в Вене, Австрия, 4 августа 2021 г. (Федеральная канцелярия Австрии / Флориан Шрёттер / Раздаточный материал через REUTERS)



Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, укрывавшаяся в посольстве Польши в Токио, прибывает в международный аэропорт Нарита, чтобы вылететь в Вену, в Нарита, восточнее Токио, Япония, 4 августа 2021 г. (REUTERS / Issei Kato)



Самолёт польских авиалиний LOT с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая покинула Олимпийские игры в Токио и ищет убежища в Польше, на взлётно-посадочной полосе по прибытии в Варшаву, Польша, 4 августа 2021 г. (REUTERS / Darek Golik)



Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, укрывавшаяся в посольстве Польши в Токио, перед посадкой на рейс в Вену в международном аэропорту Нарита в Нарите, восточнее Токио, Япония, 4 августа 2021 г. (REUTERS / Kim Kyung-Hoon)

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