Босса японской банды якудза приговорили к смертной казни после нападения членов группировки на мирных жителей
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер). Окружной суд Японии 24 августа приговорил главу преступной организации к смертной казни после того, как её члены убили одного мирного жителя и ранили трёх других, хотя нет прямых доказательств того, что нападения осуществлялись по его приказу, сообщает общественная телекомпания NHK.
Вынося приговор, судья суда в Фукуоке заявил, что в преступном синдикате якудза «Кудокай» действует строгий контроль, и невозможно представить нападения без санкции лидера, сообщает NHK.
В период с 1998 по 2014 год члены «Кудокай» застрелили бывшего главу рыболовного кооператива и ранили при помощи огнестрельного и холодного оружия трех других, включая медсестру и бывшего полицейского, сообщает NHK.
Адвокаты главы «Кудокай», 74-летнего Номуры Сатору, планируют обжаловать решение, сообщило информационное агентство «Кёдо».
(Репортаж Киёси Такенака; редактирование Джайлза Элгуда, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Перейдите по ссылке, чтобы увидеть ограничения:
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Статьи по теме
- Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году
- Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня
- Якудза: работа, не приносящая доходов
- Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
- Заместитель главы группировки якудза Ямагути-гуми освобождён из тюрьмы в Токио
- Токийская полиция очищает город к Олимпиаде: борьба с якудза
- Прощание с якудза: количество членов банд снижается пятнадцатый год подряд
- Упадок якудза: почему снижается количество членов преступных группировок?
- Раскол в Ямагути-гуми и изменения в мире якудза
- Война с якудза: Токийское управление полиции борется с организованной преступностью
- [Новости] Впервые количество якудза составило менее 20 000 человек
- Крушение мира якудза и распад Ямагути-гуми