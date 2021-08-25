Босса японской банды якудза приговорили к смертной казни после нападения членов группировки на мирных жителей

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ТОКИО (Рейтер). Окружной суд Японии 24 августа приговорил главу преступной организации к смертной казни после того, как её члены убили одного мирного жителя и ранили трёх других, хотя нет прямых доказательств того, что нападения осуществлялись по его приказу, сообщает общественная телекомпания NHK.

Вынося приговор, судья суда в Фукуоке заявил, что в преступном синдикате якудза «Кудокай» действует строгий контроль, и невозможно представить нападения без санкции лидера, сообщает NHK.

В период с 1998 по 2014 год члены «Кудокай» застрелили бывшего главу рыболовного кооператива и ранили при помощи огнестрельного и холодного оружия трех других, включая медсестру и бывшего полицейского, сообщает NHK.

Адвокаты главы «Кудокай», 74-летнего Номуры Сатору, планируют обжаловать решение, сообщило информационное агентство «Кёдо».

(Репортаж Киёси Такенака; редактирование Джайлза Элгуда, перевод Nippon.com)

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