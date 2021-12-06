Toyota планирует к 2035 году продавать в Западной Европе только автомобили с нулевыми выбросами углекислого газа

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Toyota Motor готовится к 2035 году превратить все новые автомобили, продаваемые в Западной Европе, в автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV), не выделяющие углекислый газ (CO2), – электромобили (EV) и автомобили на топливных элементах (FCV). Снимок сделан в Женеве, март 2019 г. (2021 г., Reuters / Pierre Albouy)

[Tokyo 3rd Reuters]. Toyota Motor заявила своей готовности к тому, что к 2035 году она будет продавать в Западной Европе только автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV), не выделяющие углекислый газ (CO2), такие как электромобили (EV) и автомобили на топливных элементах (FCV). Так она реагирует на декарбонизацию в Западной Европе, где действуют строгие экологические нормы и электромобили становятся всё более распространёнными.

Мэтт Харрисон, президент европейской штаб-квартиры Toyota Motor Europe, 2 декабря сказал: «Мы ожидаем, что спрос на ZEV увеличится уже к 2030 году, и мы готовы к тому, что все новые автомобили, продаваемые в Западной Европе, к 2035 году будут машины с нулевым выбросом CO2». Однако предварительными условиями для выполнения плана являются техническое обслуживание зарядного оборудования и стендов для заправки водородом, а также расширение требуемых мощностей возобновляемых источников энергии.

Toyota рассчитывает, что ZEV в продажах новых автомобилей в Западной Европе – странах-членах Европейского союза (ЕС), Великобритании и Норвегии, будут составлять 10% или больше к 2025 году, 50% или больше к 2030 году, и если спрос возрастёт, будут готовы производственные мощности для поставок 100% таких машин к 2035 году.

Ожидается, что в 2021 году общий объем продаж Toyota в Европе достигнет рекордного уровня в 1,07 миллиона единиц, 6,3% от рынка. В 2022 году компания планирует выпустить 1,3 миллиона единиц продукции и занять 6,5% рынка.

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