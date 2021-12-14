Kawasaki Heavy стремится к 2030 году достичь углеродной нейтральности с помощью водородной энергии

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ТОКИО (Reuters) - 9 декабря японская компания Kawasaki Heavy Industries заявила, что нацелена достичь углеродной нейтральности на своих заводах и офисах, расположенных в Японии, к 2030 году. Компания планирует сделать это за счет электроэнергии, вырабатываемой 100-мегаваттной (МВт) водородной электростанцией, которую она планирует построить.

Компания стремится сделать водород ключевым фактором роста: она строит носители сжиженного водорода, водородные электростанции и другие объекты с целью создания глобальной цепи поставок топлива, которая может помочь промышленности отказаться от использования углерода и содействовать глобальному энергетическому переходу.

В 2030 году Kawasaki планирует ввезти в Японию из-за границы 225 000 тонн сжиженного водорода, из которых 45 000 тонн будут использованы на новой проектируемой водородной электростанции для обеспечения электроэнергией внутренних объектов компании.

Используя энергосберегающие технологии и методику отделения и улавливания диоксида углерода, компания стремится снизить выбросы на своих внутренних объектах, составившие 300 000 тонн в 2021 году, чтобы к 2030 году довести их до нулевого уровня.

По словам президента Kawasaki Heavy Хасимото Ясухико, задача компании - показать возможность достижения углеродной нейтральности с помощью водорода. «Мы хотим продемонстрировать, что это возможно и что стоимость может быть снижена», - сказал он журналистам.

Компания планирует снизить стоимость водорода к 2030 году до 30 иен за нормальный кубический метр в то время как в пилотном проекте Kawasaki по отправке первого груза сжиженного водорода из Австралии в Японию общей стоимостью 500 миллионов австралийских долларов (358 миллионов долларов США), который должен состояться в начале следующего года, заложена стоимость 170 иен.

Цель Kawasaki – увеличить объем водородных продаж, включая носители, оборудование для выработки электроэнергии и лицензионные сборы, до 300 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов США) к 2030 году и до 2 триллионов иен к 2050 году.

«Мы получаем множество запросов со всего мира о сотрудничестве в водородном бизнесе», - сказал Хасимото.

Kawasaki и немецкая энергетическая компания RWE заявили в четверг, что уже планируют сотрудничество в рамках демонстрационного проекта по производству водорода в промышленных масштабах в Лингене, Германия.

(1 доллар США = 1,3963 австралийских доллара)

(1 доллар США = 113,5100 иен) (В статье исправлено написание имени президента в 8-м абзаце)

(Репортаж Юки Обаяси; редактор Элейн Хардкасл, перевод Nippon.com)



ФОТОГРАФИЯ: КоБот Kawasaki Heavy Industries укладывает рисовые шарики на фабрике Delicious Cook & Co в Нарасино, Япония, 17 апреля 2018 г. REUTERS / Тоору Ханаи



ФОТОГРАФИЯ: Рабочий на недавно построенном производственном предприятии Kawasaki Heavy Industries в Ятоми, центральная Япония, 13 марта 2015 года. REUTERS / Тим Келли

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