Toyota выделяет 70 миллиардов долларов на электрификацию автотранспорта, но сомневается в возможности полного перехода на электромобили

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Тим Келли

TOKYO (Reuters) – 14 декабря корпорация Toyota Motor Corp выделила 8 триллионов йен (70 миллиардов долларов США) на электрификацию своих автомобилей к 2030 году. Половина из этих средств будет потрачена на разработку линейки аккумуляторных электромобилей (BEV), поскольку компания рассчитывает захватить долю растущего рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Но крупнейший в мире автогигант, который относительно поздно начал производить полноценные электромобили, заявил, что к концу десятилетия годовые продажи BEV составят лишь 3,5 миллиона автомобилей, или примерно треть от его текущих продаж автомобилей.

Это меньше, чем у наиболее крупных конкурентов, таких как Volkswagen – производитель автомобилей №1 в Европе. В июле представители Volkswagen предсказали, что к 2030 году половина мировых продаж автомобилей придется на автомобили с аккумуляторным питанием.

Несмотря на это, акции Toyota и компаний группы Toyota Tsusho и Denso в среду выросли, опередив контрольный индекс Nikkei 225. Акции Toyota подорожали на 4,06%, а акции Toyota Tsusho и Denso подорожали на 4,81% и 4,44% соответственно.

Объявление Toyota связано с тем, что традиционные автомобильные компании все чаще обращаются к Tesla Inc, которая в этом году стала самым дорогим производителем автомобилей. Рыночная стоимость Tesla в октябре превысила 1 триллион долларов, превзойдя совокупную стоимость Toyota, VW, Daimler AG, Ford Motor и General Motors Co.

Выступая на пресс-конференции в Токио в окружении более чем дюжины прототипов моделей BEV, генеральный директор Toyota Тоёда Акио сказал, что его компания все еще придерживается многосторонней стратегии сокращения выбросов углерода, которая включает выпуск гибридных автомобилей и автомобилей с водородным двигателем.

«Мы хотим предоставить всем людям выбор, и вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, мы подождем еще немного, пока не поймем, куда движется рынок», – сказал Тоёда.

Планы его компании по выводу на рынок полной линейки из 30 BEV к 2030 году выходят за рамки 15 планируемых моделей, которые, как ранее заявляла Toyota, будут доступны к 2025 году. 14 декабря японский автопроизводитель также заявил, что к 2030 году планирует инвестировать 2 триллиона йен в производство аккумуляторов, хотя ранее объявлялось о 1,5 триллионах йен.

1,29 миллиарда долларов из этой суммы – инвестиции в новый завод по производству аккумуляторных батарей в Северной Каролине, строительство которого начнется в 2025 году.

На электромобили по-прежнему приходится лишь небольшая часть продаж автомобилей, но рынок быстро растет: количество вновь зарегистрированных электромобилей в 2020 году выросло на 41%, несмотря на то что в том же году мировой рынок автомобилей сократился на 1/6.

В ноябре Toyota отказалась присоединиться к обязательству, подписанному шестью крупными автопроизводителями, включая GM и Ford, о поэтапном отказе от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2040 году. В Toyota дали понять, что к этому времени не все страны будут готовы к переходу на «зеленые» автомобили.

Помимо электромобилей Toyota также разрабатывает двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородном топливе. Тоёда сказал, что эта технология может помочь спасти часть из 5,5 миллионов рабочих мест в автомобильной отрасли Японии, позволив автомобильной компании сохранить цепочки поставок, которые исчезнут при полном переходе на электромобили.

(1 доллар США = 113,6900 йен)

(Репортаж - Тим Келли; Дополнительный репортаж – Кевин Бакленд; Редактирование - Шри Наваратнам и Ана Николачи да Коста, перевод Nippon.com)



Президент Toyota Motor Corporation Тоёда Акио выступает на брифинге о стратегиях компании в отношении аккумуляторных электромобилей в Токио, Япония, 14 декабря 2021 года. REUTERS / Ким Кён Хун



Президент Toyota Motor Corporation Тоёда Акио выступает на брифинге о стратегиях компании в отношении аккумуляторных электромобилей в Токио, Япония, 14 декабря 2021 года. REUTERS / Ким Кён Хун

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Подробности об ограничениях использования по ссылке ниже

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