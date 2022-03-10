Япония может выйти из сахалинских нефтегазовых проектов, если это поможет остановить российскую агрессию

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ФОТОГРАФИЯ: Танкер СПГ (сжиженного природного газа) японского производства на якоре у завода по сжижению газа на острове Сахалин вблизи города Корсаков, примерно в 50 км (в 31 миле) от Южно-Сахалинска 18 февраля 2009 года. REUTERS/Сергей Карпухин

ТОКИО (Reuters). Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил 9 марта, что Токио может рассмотреть возможность выхода из «сахалинских проектов», имея в виду энергетические проекты на российском острове Сахалин, если это поможет остановить агрессию России против Украины.

Хагиуда заявил об этом во время заседания парламента.

(Репортаж Кихары Лейки и Кадзимото Тэцуси; редактор Кристиан Шмоллингер, перевод Nippon.com)

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