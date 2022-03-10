Япония может выйти из сахалинских нефтегазовых проектов, если это поможет остановить российскую агрессию
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Reuters). Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил 9 марта, что Токио может рассмотреть возможность выхода из «сахалинских проектов», имея в виду энергетические проекты на российском острове Сахалин, если это поможет остановить агрессию России против Украины.
Хагиуда заявил об этом во время заседания парламента.
(Репортаж Кихары Лейки и Кадзимото Тэцуси; редактор Кристиан Шмоллингер, перевод Nippon.com)
Статьи по теме
- Япония высвободит 7,5 млн баррелей нефти из запасов для компенсации перебоев в поставках
- Японско-российская внешняя торговля
- 87% потребляемой нефти в Японии – с Ближнего Востока, основные поставщики – Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты
- Министр экономики Японии: проекты на Сахалине фактически заморожены, Япония откладывает принятие решения