[Видео] Куда ушли олени? В городе Нара они спасаются от жары в придорожной канаве возле администрации префектуры
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Заметив оленей, собравшихся в тени в придорожной канаве возле администрации префектуры Нара в городе Нара, туристы отмечают, что в жару это зрелище приносит ощущение прохлады. Многие снимают животных мобильными устройствами.
[Видео: THE PAGE]
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