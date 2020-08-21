[Видео] Куда ушли олени? В городе Нара они спасаются от жары в придорожной канаве возле администрации префектуры

Видео Культура

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Заметив оленей, собравшихся в тени в придорожной канаве возле администрации префектуры Нара в городе Нара, туристы отмечают, что в жару это зрелище приносит ощущение прохлады. Многие снимают животных мобильными устройствами.

[Видео: THE PAGE]

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