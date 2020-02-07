Университет Кэйо одобрил план пересадки сердечных клеток, созданных на основе iPS
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Группа экспертов Университета Кэйо утвердила план клинических исследований по пересадке сердечных клеток, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) пациентам с сердечными заболеваниями, как сообщают информированные источники.
Источники сообщили, что группа, в которую входит профессор сердечно-сосудистой медицины Фукуда Кэйити, намерена реализовать этот план уже этим летом после одобрения в министерстве здравоохранения.
Трансплантация будет проводиться троим людям в возрасте от 20 до 75 лет, страдающим дилатационной кардиомиопатией – состоянием, при котором снижается способность сердца перекачивать кровь.
План исследований включает введение около 50 миллионов скоплений клеток сердечной мышцы, трансформированных из клеток iPS, предоставленных Университетом Киото, в сердце каждого пациента. Затем исследователи будут наблюдать пациентов и выяснят, не становится ли сердцебиение нерегулярным, не превращаются ли трансплантированные клетки в злокачественные и восстанавливаются ли сердечные функции пациентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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