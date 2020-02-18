Для убийцы из Сагамихары требуют смертной казни
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Йокогама, 17 февраля (Jiji Press). 17 февраля прокуратура округа Йокогама попросила вынести смертный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве 19 человек в доме престарелых для душевнобольных в 2016 году в Сагамихара, префектура Канагава.
Нападение 30-летнего Уэмацу Сатоси было «чрезвычайно жестоким», как указали представители прокуратуры в заключительном заявлении, отметив, что такой высокий показатель смертности от нападения одного человека был крайне высоким в Японии.
Обвинители также утверждали, что нападение было исключительно злонамеренным, поскольку жертвы были убиты практически без сопротивления, они едва могли защитить себя из-за своей инвалидности или во время сна.
Уэмацу обвиняется в убийстве ножом 19 человек в возрасте от 19 до 70 лет, проживавших в учреждении по уходу «Цукуи Ямаюри-эн», и ранении 24 других ранним утром 26 июля 2016 года.
Согласно обвинительному заключению, Уэмацу, который работал в учреждении, также ранил двоих из пяти работников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 80 процентов населения Японии терпимо относятся к системе смертной казни
- Продумать подход к воспитанию детей после развода: интервью с министром юстиции Мори Масако
- В Японии казнили двоих осуждённых за серийные убийства
- Смертная казнь в Японии
- Смертная казнь в Японии (1): то, о чём не говорят вслух
- Смертная казнь в Японии (2): устранение из процесса родственников жертвы
- Проблема смертной казни в Японии
- Казнь 13 членов секты «Аум синрикё»: утрачен ключ к пониманию трагедии 1995 года
- В Японии сегодня утром казнён Асахара Сёко, возглавлявший секту «Аум синрикё»
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет