Для убийцы из Сагамихары требуют смертной казни

Новости

Йокогама, 17 февраля (Jiji Press). 17 февраля прокуратура округа Йокогама попросила вынести смертный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве 19 человек в доме престарелых для душевнобольных в 2016 году в Сагамихара, префектура Канагава.

Нападение 30-летнего Уэмацу Сатоси было «чрезвычайно жестоким», как указали представители прокуратуры в заключительном заявлении, отметив, что такой высокий показатель смертности от нападения одного человека был крайне высоким в Японии.

Обвинители также утверждали, что нападение было исключительно злонамеренным, поскольку жертвы были убиты практически без сопротивления, они едва могли защитить себя из-за своей инвалидности или во время сна.

Уэмацу обвиняется в убийстве ножом 19 человек в возрасте от 19 до 70 лет, проживавших в учреждении по уходу «Цукуи Ямаюри-эн», и ранении 24 других ранним утром 26 июля 2016 года.

Согласно обвинительному заключению, Уэмацу, который работал в учреждении, также ранил двоих из пяти работников.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме