Северная Корея запустила три снаряда в направлении Японского моря

Политика

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Сеул, 9 марта (Jiji Press). По сообщениям южнокорейских военных, Северная Корея произвела три выстрела в направлении Японского моря из окрестностей Сондока в расположенной на востоке страны провинции Южный Хамгён.

По словам начальника штаба вооруженных сил Южной Кореи, нынешний выстрел Пхеньяна – первый со 2 марта и второй в этом году.

Правительство Японии заявило, что снаряды, как полагают, являются баллистическими ракетами и, верятно, не попали на территорию Японии или в исключительную экономическую зону.

 [Авторское право The Jiji Press, Ltd]

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