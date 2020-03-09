Северная Корея запустила три снаряда в направлении Японского моря
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Сеул, 9 марта (Jiji Press). По сообщениям южнокорейских военных, Северная Корея произвела три выстрела в направлении Японского моря из окрестностей Сондока в расположенной на востоке страны провинции Южный Хамгён.
По словам начальника штаба вооруженных сил Южной Кореи, нынешний выстрел Пхеньяна – первый со 2 марта и второй в этом году.
Правительство Японии заявило, что снаряды, как полагают, являются баллистическими ракетами и, верятно, не попали на территорию Японии или в исключительную экономическую зону.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd]
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