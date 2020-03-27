Формирование оперативной штаб-квартиры и возможность объявления чрезвычайного положения: коронавирус «угрожает эпидемией»

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В связи с распространением нового штамма коронавируса, на основании недавно введённых в действие поправок к Закону об особых мерах по противостоянию гриппа нового типа вечером 26 марта правительством сформирована Оперативная штаб-квартира (во главе с премьер-министром Абэ Синдзо). Принимая во внимание быстрое увеличение числа заразившихся в Токио, власти пришли к решению о необходимости быть наготове к взрывному распространению инфекции и другим непредвиденным обстоятельствам.

Формирование правительством оперативной штаб-квартиры на основании поправок к Закону об особых мерах является шагом к объявлению премьер-министром чрезвычайного положения. В случае объявления чрезвычайного положения появляется возможность принимать определённые меры, такие как издание распоряжений об отмене мероприятий.

Во второй половине дня 26 марта министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Като Кацунобу прибыл в резиденцию премьер-министра, чтобы доложить: «Высока опасность эпидемии». По получении этого сообщения премьер-министр распорядился сформировать оперативную штаб-квартиру правительства. В тот же день вечером правительство провело экстренное заседание кабинета министров и приняло решение о формировании штаб-квартиры. Сразу после этого началось её первое заседание, на котором премьер-министр, как ожидается, в соответсвии с упомянутыми поправками распорядится подготовить основную политику ответных мер.

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