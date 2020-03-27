В префектуре Канагава тоже призвали жителей не выходить из дома
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В префектуре Канагава тоже призвали жителей не выходить из дома
Йокогама, 26 марта (Jiji Press). 26 марта губернатор Канагавы Куроива Юдзи заявил, что намерен просить жителей префектуры, расположенной к югу от Токио, в эти выходные не покидать свои дома без особой необходимости.
Этот шаг, направленный на то, чтобы помочь сдержать распространение нового коронавируса, последовал за аналогичной просьбой к жителям Токио, озвученной 25 марта губернатором японской столицы Коике Юрико.
«Моя просьба в основном повторяет то, что было сказано в Токио», - сказал Куроива журналистам в канцелярии префектуры в столице Канагавы Иокогаме. Официальное заявление префектуры по этому вопросу ожидается немного позже в четверг.
Мотохиро Оно, губернатор префектуры Сайтама, находящейся к северу от Токио, в тот же день сообщил, что власти Сайтамы также рассматривают вопрос о том, чтобы, помимо прочих мер, попросить своих жителей остаться дома на выходные. По его словам, в этот же день префектура проведет совещание Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, чтобы принять конкретные меры.
Префектура Тиба, расположенная к востоку от Токио, также рассматривает возможность озвучивания запроса на пребывание дома. Тем временем западный сосед Токио - префектура Яманаси - планирует призвать своих жителей не посещать Токио в эти выходные.
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