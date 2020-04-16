В Токио за 15 апреля отмечено 127 случаев заражения коронавирусом; во всей Японии от болезни умерло 18 человек

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Новые случаи заражения новым коронавирусом в Японии: 127 в Токио, 74 в преф. Осака, 61 в преф. Сайтама, всего на 22:00 за день отмечено 546 новых случаев инфекции. По всей стране с момента начала распространения инфекции общее количество подтверждённых случаев инфицирования составило 8713, из них в Токио – 2446.

В Токио умерло 6 человек, первые смерти произошли в префектурах Сига, Нара и Коти, всего в стране умерло 18 человек. Всего в связи с вирусом (включая заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess) в Японии умерло 192 человека.

По данным администрации Токио, в 80 новых случаях пути заражения установить не удалось.

В Хиросиме за день подтверждено заражение у 18 человек, 11 из них были связаны с социальным учреждением «Кэнсин гакуэн», и 7 человек были его сотрудниками. Городская администрация рассматривает это как групповое (кластерное) заражение.

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