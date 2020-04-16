Режим ЧС по коронавирусу будет объявлен на всей территории Японии
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Токио, 16 апреля (Jiji Press). Правительство решило расширить режим чрезвычайного положения по коронавирусу нового типа на всю территорию Японии, сообщили источники 16 апреля.
По сведениям источников, ожидается, что процедуры по введению режима ЧС на ранее не охваченных территориях начнутся в ближайшее время в течение дня.
7 апреля премьер-министр Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение на один месяц для Токио и шести других префектур, где находятся крупные города, предоставив губернаторам законные полномочия временно закрывать предприятия, а также требовать от граждан оставаться дома.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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