В Японии руководство префектур просит правительство призвать граждан ограничить поездки даже после частичного снятия связанных с коронавирусом ограничений
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Токио, 12 мая (Jiji Press). Губернаторы префектур Японии заявили, что центральное правительство должно призвать граждан воздерживаться от поездок между префектурами даже после частичного снятия связанного с коронавирусом чрезвычайного положения.
Они выдвинули такое предложение на телеконференции Национальной ассоциации губернаторов, где обсудили меры борьбы с пандемией коронавируса.
«Очень важно не привлекать потоки людей, и мы должны настоятельно призвать к ограничению поездок между районами, где отменено чрезвычайное положение, и другими местами», – заявил на встрече президент ассоциации и губернатор Токусимы Идзуми Камон.
Губернаторы заявили, что центральное правительство должно разъяснить условия отмены чрезвычайного положения.
Декларация о чрезвычайном положении, с прошлого месяца действовавшая на территории семи префектур и вскоре распространённая на всю страну, будет частично отменена уже 14 мая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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