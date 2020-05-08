Продление чрезвычайного положения в Японии до конца мая и снижение количества инфицированных

Продление чрезвычайного положения в Японии до конца мая и снижение количества инфицированныхОбщество
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Правительство Японии продлило до 31 мая общенациональную декларацию о чрезвычайном положении, срок действия которой должен был истечь 6 мая. На пресс-конференции вечером 4 мая премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что число инфекций сократилось пока не в достаточной степени, и понадобится ещё около месяца, чтобы снизить нагрузку на медицинские службы.
Правительство продолжает призывать к сокращению контактов между людьми на 80% в 13 префектурах с особенно большим количеством инфицированных. В остальных 34 префектурах ограничения ослабят, хотя жителям по-прежнему настоятельно рекомендуют принимать меры по предотвращению распространения заболевания – избегать скоплений людей, закрытых помещений и разговоров на близком расстоянии.
Хронология COVID-19 в Японии
|31 мая
|Нынешнее плановое окончание чрезвычайного положения
|6 мая
|Первоначально запланированное окончание чрезвычайного положения
|4 мая
|Чрезвычайное положение по всей стране продлено до 31 мая
|4 мая
|Количество инфицированных в мире превысило 3,5 миллиона
|2 мая
|Число умерших от коронавируса в Японии превысило 500 человек
|30 апреля
|Одобрен дополнительный бюджет, предусматривающий выплаты в 100 000 йен всем резидентам Японии
|28 апреля
|В Токио количество инфицированных превысило 4000
|18 апреля
|В Японии количество инфицированных превысило 10 000
|16 апреля
|Чрезвычайное положение расширено по всей стране.
|14 апреля
|Отложены церемонии назначения наследного принца Фумихито
|12 апреля
|В Токио количество инфицированных превысило 2000
|11 апреля
|В мире умерло более 100 000 человек
|7 апреля
|Чрезвычайное положение объявлено в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока
|30 марта
|Губернатор Токио Коикэ Юрико призывает жителей воздержаться от посещения салонов караоке, концертных площадок, баров и ночных клубов
|29 марта
|Комик Симура Кэн умер от COVID-19
|25 марта
|Губернатор Токио Коикэ Юрико призывает жителей не выходить на улицу по выходным, предупреждая об опасности взрывного роста инфекций
|24 марта
|Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио откладываются до 2021 года
|13 марта
|Принятие нового законодательства позволяет объявить чрезвычайное положение в отношении COVID-19
|11 марта
|Всемирная организация здравоохранения заявляет, что заболевание COVID-19 стало пандемией
|28 февраля
|На Хоккайдо объявили чрезвычайное положение, призывая жителей не выходить из дома в выходные дни. Чрезвычайное положение действовало до 19 марта
|27 февраля
|Премьер-министр Абэ призывает закрыть все японские начальные, средние и средние школы со 2 марта
|3 февраля
|Круизный лайнер Diamond Princess прибывает в Йокогаму. На корабле много инфицированных
|16 января
|Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщает о первом случае инфекции в Японии
Первоначально объявление чрезвычайного положения в семи префектурах, включая Токио, было сделано 7 апреля. Это помогло снизить рост числа новых случаев инфекции примерно с 19 апреля, но правительственная группа экспертов заявила, что снижение было не настолько значительным, как ожидалось.
Мнения граждан по вопросу продления периода самоизоляции разделились – некоторые устали от самоизоляции, но если число инфекций вновь увеличится, то медицинские службы страны могут не справиться с заболеванием.
Фотография к заголовку: Кошка мешает работать удалённо (© Pakutaso)
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