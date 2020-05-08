Продление чрезвычайного положения в Японии до конца мая и снижение количества инфицированных

Чрезвычайное положение в Японии продлили до 31 мая. Во многих сферах бизнеса перспективы пока неясны, и немало людей испытывает проблемы в связи с экономическими последствиями самоизоляции. Однако восстановление нормальной работы предприятий и экономическое возрождение станут возможны только с прекращением распространения вируса.

Правительство Японии продлило до 31 мая общенациональную декларацию о чрезвычайном положении, срок действия которой должен был истечь 6 мая. На пресс-конференции вечером 4 мая премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что число инфекций сократилось пока не в достаточной степени, и понадобится ещё около месяца, чтобы снизить нагрузку на медицинские службы.

Правительство продолжает призывать к сокращению контактов между людьми на 80% в 13 префектурах с особенно большим количеством инфицированных. В остальных 34 префектурах ограничения ослабят, хотя жителям по-прежнему настоятельно рекомендуют принимать меры по предотвращению распространения заболевания – избегать скоплений людей, закрытых помещений и разговоров на близком расстоянии.

Хронология COVID-19 в Японии

31 мая Нынешнее плановое окончание чрезвычайного положения 6 мая Первоначально запланированное окончание чрезвычайного положения 4 мая Чрезвычайное положение по всей стране продлено до 31 мая 4 мая Количество инфицированных в мире превысило 3,5 миллиона 2 мая Число умерших от коронавируса в Японии превысило 500 человек 30 апреля Одобрен дополнительный бюджет, предусматривающий выплаты в 100 000 йен всем резидентам Японии 28 апреля В Токио количество инфицированных превысило 4000 18 апреля В Японии количество инфицированных превысило 10 000 16 апреля Чрезвычайное положение расширено по всей стране. 14 апреля Отложены церемонии назначения наследного принца Фумихито 12 апреля В Токио количество инфицированных превысило 2000 11 апреля В мире умерло более 100 000 человек 7 апреля Чрезвычайное положение объявлено в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока 30 марта Губернатор Токио Коикэ Юрико призывает жителей воздержаться от посещения салонов караоке, концертных площадок, баров и ночных клубов 29 марта Комик Симура Кэн умер от COVID-19 25 марта Губернатор Токио Коикэ Юрико призывает жителей не выходить на улицу по выходным, предупреждая об опасности взрывного роста инфекций 24 марта Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио откладываются до 2021 года 13 марта Принятие нового законодательства позволяет объявить чрезвычайное положение в отношении COVID-19 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявляет, что заболевание COVID-19 стало пандемией 28 февраля На Хоккайдо объявили чрезвычайное положение, призывая жителей не выходить из дома в выходные дни. Чрезвычайное положение действовало до 19 марта 27 февраля Премьер-министр Абэ призывает закрыть все японские начальные, средние и средние школы со 2 марта 3 февраля Круизный лайнер Diamond Princess прибывает в Йокогаму. На корабле много инфицированных 16 января Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщает о первом случае инфекции в Японии

Первоначально объявление чрезвычайного положения в семи префектурах, включая Токио, было сделано 7 апреля. Это помогло снизить рост числа новых случаев инфекции примерно с 19 апреля, но правительственная группа экспертов заявила, что снижение было не настолько значительным, как ожидалось.

Мнения граждан по вопросу продления периода самоизоляции разделились – некоторые устали от самоизоляции, но если число инфекций вновь увеличится, то медицинские службы страны могут не справиться с заболеванием.

Фотография к заголовку: Кошка мешает работать удалённо (© Pakutaso)

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