В США арестовали двух человек по подозрению в помощи в побеге Карлоса Гона из Японии в Ливан

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Нью-Йорк, 20 мая (Jiji Press). Американские власти арестовали бывшего солдата спецназа армии США и его сына, которых Япония разыскивает по подозрению в причастности к оказанию помощи бывшему председателю Nissan Motor Co. в побеге из Японии в Ливан.

Японское правительство попросило власти США арестовать Майкла Тейлора и его сына Питера для их экстрадиции в Японию, согласно судебным протоколам США. Япония и США заключили договор о выдаче преступников.

Гон бежал из Японии в Ливан в конце прошлого года, когда находился под залогом в ожидании суда в Японии за его предполагаемые финансовые проступки.

Тейлоры появились на судебной видеоконференции, состоявшейся 20 мая в федеральном суде в штате Массачусетс, и получили от судьи объяснения о порядке их экстрадиции в Японию.

По словам прокурора, японское правительство еще не сделало официального запроса об экстрадиции двух человек. Японская сторона должна сделать такой запрос в течение 45 дней после ареста.

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