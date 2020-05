Япония принимает закон о регулировании деятельности операторов цифровых платформ

Новости

Токио, 27 мая (Jiji Press). 27 мая парламент Японии принял закон о регулировании деятельности так называемых операторов цифровых платформ, таких как американские технологические гиганты Google LLC, Apple Inc. и Amazon.com Inc., а также японские Rakuten Inc. и Yahoo Japan Corp.

Новый закон обязывает упомянутых операторов цифровых платформ раскрывать все условия контрактов небольшим деловым партнерам и заблаговременно уведомлять их об изменениях условий.

Закон был одобрен верхней палатой парламента – Палатой советников - в тот же день и вступит в силу весной 2021 года.

Цель закона – побудить крупные технологические фирмы отказаться от непрозрачных деловых практик и ликвидировать несправедливость в отношении партнёров из числа малых предприятий.

Опрос, проведенный Японской комиссией по добросовестной конкуренции, показал, что небольшие предприятия, в том числе магазины на онлайн-площадках, часто вынуждены принимать изменения правил, в том числе касающиеся повышения сборов со стороны площадок или других операторов платформ, в одностороннем порядке.

