Япония принимает закон о регулировании деятельности операторов цифровых платформ
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 мая (Jiji Press). 27 мая парламент Японии принял закон о регулировании деятельности так называемых операторов цифровых платформ, таких как американские технологические гиганты Google LLC, Apple Inc. и Amazon.com Inc., а также японские Rakuten Inc. и Yahoo Japan Corp.
Новый закон обязывает упомянутых операторов цифровых платформ раскрывать все условия контрактов небольшим деловым партнерам и заблаговременно уведомлять их об изменениях условий.
Закон был одобрен верхней палатой парламента – Палатой советников - в тот же день и вступит в силу весной 2021 года.
Цель закона – побудить крупные технологические фирмы отказаться от непрозрачных деловых практик и ликвидировать несправедливость в отношении партнёров из числа малых предприятий.
Опрос, проведенный Японской комиссией по добросовестной конкуренции, показал, что небольшие предприятия, в том числе магазины на онлайн-площадках, часто вынуждены принимать изменения правил, в том числе касающиеся повышения сборов со стороны площадок или других операторов платформ, в одностороннем порядке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом
- Государство увеличит свою долю в пособиях, выплачиваемых малыми и средними предприятиями работникам в связи со временным прекращением работы в Японии
- Премьер-министр Японии пообещал поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса
- Как собирать налоги с цифровой экономики, или что позволяет гигантам GAFA уклоняться от уплаты 24 трлн йен
- Как быть с гигантами информационной индустрии?