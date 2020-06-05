Исследовательская группа обсудит вопрос создания цифровой платежной инфраструктуры в Японии

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Токийский поставщик услуг криптовалютных операций компания DeCurret Inc. заявила, что 3 июня создаст исследовательскую группу для развертывания в Японии инфраструктуры цифровых расчетов. В проекте примут участие банк MUFG Bank и два других крупнейших банка страны.

Различные проекты в области цифровой валюты уже осуществляются в государственном и частном секторах в других странах. Среди них проект Libra, созданный US Facebook Inc., и цифровой юань Китая.

Хотя цифровые валюты могут ускорить расчеты и денежные переводы при существенно более низких затратах, с ними связаны риски дестабилизации существующей финансовой системы и нарушения конфиденциальности отдельных клиентов. Кроме того, они могут способствовать совершению преступлений.

По информации DeCurret, являющейся дочерней компанией Internet Initiative Japan Inc, исследовательская группа, которую возглавит бывший руководитель Департамента платежных и расчетных систем Банка Японии Хироми Ямаока, обсудит эти вопросы. Группа также будет добиваться стандартизации для использования блокчейна в качестве ключевой технологии.

Среди других участников - группа Nippon Telegraph и Telephone Corp., а также East Japan Railway Co. (JR East).

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