Правительство Японии одобрило трансплантацию клеток сетчатки глаза, выращенных из стволовых клеток (iPS)

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Токио, 11 июня. (Jiji Press). Японская комиссия министерства здравоохранения утвердила программу клинических исследований, в ходе которой впервые в мире фоторецепторные клетки, созданные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS), будут трансплантированы в сетчатку пациентов.

Программа была предложена городской офтальмологической больницей Кобе, которая планирует провести трансплантацию в конце этого финансового года.

Клиническое исследование будет проведено на пациентах, страдающих пигментным ретинитом – трудно поддающимся лечению глазным заболеванием, для которого нет полностью эффективного лечения.

Пациенты с этим заболеванием, которых, по оценкам, около 40 000 в Японии, испытывают такие симптомы, как сужение поля зрения и ухудшение зрения.

Клетки, которые составляют основу фоторецепторных клеток, будут созданы с использованием клеток iPS, предоставленных Центром исследований и применения iPS-клеток Киотского университета (CiRA).

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