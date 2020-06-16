Компания Uniqlo начнёт продажи тканевых защитных масок в Японии

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Компания, управляющая сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo Co. объявила о начале продаж защитных тканевых масок по всей Японии с 18 июня.

Представители Uniqlo сообщили, что для тех частей маски AIRism, которые соприкасаются с лицом и ушами, используются гладкие функциональные материалы. Они добавили, что маску можно носить в течение всего года, она остаётся сухой, даже если пользователь потеет.

Трёхслойные маски выпускают разных размеров, их могут использовать и маленькие дети, и взрослые, по данным компании под управлением Fast Retailing Co..

В качестве промежуточного слоя маски используется высокоэффективный фильтр для блокирования капель, пыльцы и частиц с бактериями и вирусами, а внешняя сетчатая ткань предназначена для защиты от ультрафиолетовых лучей.

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