В Японии прокуратура требует двухлетнего срока для работника Softbank, продавшего данные России

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Прокуратура потребовала двухлетнего тюремного заключения и штрафа в размере 1 миллиона йен для бывшего сотрудника SoftBank Corp. за утечку конфиденциальной корпоративной информации, которую получил российский дипломат.

На первом слушании в Токийском окружном суде Араки Ютака (48 лет), бывший начальник главного управления по продвижению информационных технологий крупнейшей компании-оператора мобильной связи в Японии, признал себя виновным в нарушении Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.

Араки было предъявлено обвинение в краже корпоративных руководств, связанных с проверками работы базовых станций SoftBank, с сервера компании с использованием офисного компьютера 18 февраля и 26 марта 2019 года.

В ходе судебного заседания он сказал, что тогдашний заместитель торгового представителя России убедил его сфотографировать офисный компьютер, отображающий конфиденциальную информацию, и закодировать фотографии с помощью своего компьютера.

Араки признал, что он принимал наличные дважды, в обмен на данные он получил 400 000 йен. Он сказал, что однажды отказался, но потом вновь согласился помочь, и поступил необдуманно. Окончательное решение суда будет принято 9 июля.

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