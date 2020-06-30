Экспертная комиссия одобрила введение наказаний для иностранцев, отказывающихся от депортации

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Группа экспертов по вопросам политики иммиграционного контроля при министре юстиции одобрила предложение ввести наказание для иностранцев, игнорирующих распоряжения о депортации. Рекомендации будут представлены министру юстиции Мори Масако в следующем месяце. Министерство юстиции и Агентство иммиграционных служб начнут работу по пересмотру закона об иммиграции.

К концу 2019 года 942 иностранных граждан находились в местах содержания под стражей после получения распоряжений о депортации из-за незаконного пребывания в стране.

649 человек, около 70 процентов, отказались покинуть Японию. Многие ссылались на наличие семьи в Японии и бедность по возвращении в свою страну.

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