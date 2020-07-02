В Японии пересмотрят законы о выплате алиментов; обсуждены другие вопросы семейной политики
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Токио, 1 июля (Jiji Press). Правительство Японии провело совещание Штаб-квартиры по создания общества, где «сияют все женщины», под руководством премьер-министра Абэ Синдзо в офисе премьер-министра. Принято решение о приоритетной политике 2020 года для активизации участия женщин в жизни общества. Предусмотрен пересмотр закона об обеспечении выплат на содержание детей после развода. Премьер-министр подчеркнул, что намерен оказать серьёзную поддержку женщинам в трудных ситуациях.
Министерство юстиции изучает план обязательного сбора государственными учреждениями выплат от родителей, которые не платят алименты. Приоритетная политика также предусматривает проведение исследовательского проекта в сотрудничестве с местными органами власти для юридической поддержки и решения проблем содержания детей.
Премьер-министр выразил обеспокоенность возможными проблемами занятости женщин в условиях распространения нового коронавируса. Обсуждалось проведение исследования разницы воздействия кризиса на занятость и наличие средства к существованию у мужчин и женщин. Ввиду возможного роста уровня домашнего насилия решено создать круглосуточную телефонную консультационную службу.
При коронавирусе также всё больше людей работает удалённо из дома, поэтому премьер также подчеркнул возможность для мужчин участвовать в работе по дому и уходе за детьми. Он также добавил, что рассмотрит вопрос в том числе и о финансовой поддержке в рамках мер поощрения мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, особенно в послеродовой период.
[Авторское правоThe Jiji Press, Ltd.]
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